Диуф высказался насчет своей вражды с Джеррардом

Стивен Джеррард и Эль-Хаджи Диуф Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф прокомментировал свою вражду со Стивеном Джеррардом, а также признался, что вообще жалеет о своем переходе в мерсисайдский клуб.

Играя за "Ливерпуль", Джеррард заработал статус легенды клуба. А вот у Диуфа сложилась совершенно противоположная репутация после трех лет выступлений на "Энфилде".

Вот уже несколько лет Эль-Хаджи яростно критикует свой бывший клуб, но особое раздражение у него вызывает именно Стивен.

"Когда люди говорят, что мне не нравится Джеррард, я смеюсь, потому что, если я скажу вам, какие вещи он говорил про меня парням, вы не сможете об этом написать".

"Для меня все это осталось в прошлом, но я не лицемер — я знаю, что не нравлюсь им, поэтому они мне тоже не нравятся".

"Послушайте, я сейчас скажу одну вещь, на которую они обидятся, но давайте будем честны: Джеррард ничего не выиграл со своей сборной".

"Я же вывел свою сборную на Чемпионат Мира, и это исключительное достижение невозможно переоценить".

"Я рад за своего парня, Садио Мане, я рад, что дела их клуба идут хорошо, но с персональной точки зрения я бы предпочел, чтобы никогда не играл там", — сообщил Диуф FourFourTwo.


Метки Джеррард, Диуф, Ливерпуль

Автор mihajlo   

Дата 28.09.2019 13:00

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  1. knvlay 28.09.2019 14:02 # knvlay
    Как же он топово подрывает обрыганов

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  2. mancunia-planet 28.09.2019 13:45 # mancunia-planet
    Ахахааа

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  3. keane16 28.09.2019 13:39 # keane16
    Норм собирает скузню из раза в раз, по фактам сцыт на легенду. Губошлеп топ

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  4. division 28.09.2019 13:38 # division
    А вы не замечали, что на колбасную собаку ссут преимущественно африканцы? Демба Ба, Диуф...

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  5. algambra 28.09.2019 13:29 # algambra
    Помню на кубке африки 2001 года как он и в целом сборная феерила, дошла до финала, но проиграла Камеруну вроде, и тогда будучи щеглом думал как бы классно если бы он играл в ЛФК, в нападении с Хески и Оуэном. Но кто ж знал что как персоналий, он типичный обиженный и закомплексованный персонаж с обостренным чувством мнимой несправедливости. Очень жаль.

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  6. arman-kz 28.09.2019 13:26 # arman-kz
    Бля на данном ресурсе персональные фаны этого негра, уже 5-й год одно и тоже из его уст перепечатывают. Добавили только про Мане. Это полный зашквар. Понимаю нам пуканы хотите разорвать, но зачем так унижать ресурс ради этого.

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  7. gerrard08 28.09.2019 13:09 # gerrard08
    Как же он заебал уже

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  8. mcferson 28.09.2019 13:03 # mcferson
    "Я же вывел свою сборную на Чемпионат Мира

    Источник: http://fapl.ru/posts/73688/

    Трофей уровня 97 очков в АПЛ

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