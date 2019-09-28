Диуф высказался насчет своей вражды с Джеррардом

Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф прокомментировал свою вражду со Стивеном Джеррардом, а также признался, что вообще жалеет о своем переходе в мерсисайдский клуб.

Играя за "Ливерпуль", Джеррард заработал статус легенды клуба. А вот у Диуфа сложилась совершенно противоположная репутация после трех лет выступлений на "Энфилде".



Вот уже несколько лет Эль-Хаджи яростно критикует свой бывший клуб, но особое раздражение у него вызывает именно Стивен.



"Когда люди говорят, что мне не нравится Джеррард, я смеюсь, потому что, если я скажу вам, какие вещи он говорил про меня парням, вы не сможете об этом написать".



"Для меня все это осталось в прошлом, но я не лицемер — я знаю, что не нравлюсь им, поэтому они мне тоже не нравятся".



"Послушайте, я сейчас скажу одну вещь, на которую они обидятся, но давайте будем честны: Джеррард ничего не выиграл со своей сборной".



"Я же вывел свою сборную на Чемпионат Мира, и это исключительное достижение невозможно переоценить".



"Я рад за своего парня, Садио Мане, я рад, что дела их клуба идут хорошо, но с персональной точки зрения я бы предпочел, чтобы никогда не играл там", — сообщил Диуф FourFourTwo.