Диуф высказался насчет своей вражды с Джеррардом
Экс-нападающий "Ливерпуля" Эль-Хаджи Диуф прокомментировал свою вражду со Стивеном Джеррардом, а также признался, что вообще жалеет о своем переходе в мерсисайдский клуб.
Играя за "Ливерпуль", Джеррард заработал статус легенды клуба. А вот у Диуфа сложилась совершенно противоположная репутация после трех лет выступлений на "Энфилде".
Вот уже несколько лет Эль-Хаджи яростно критикует свой бывший клуб, но особое раздражение у него вызывает именно Стивен.
"Когда люди говорят, что мне не нравится Джеррард, я смеюсь, потому что, если я скажу вам, какие вещи он говорил про меня парням, вы не сможете об этом написать".
"Для меня все это осталось в прошлом, но я не лицемер — я знаю, что не нравлюсь им, поэтому они мне тоже не нравятся".
"Послушайте, я сейчас скажу одну вещь, на которую они обидятся, но давайте будем честны: Джеррард ничего не выиграл со своей сборной".
"Я же вывел свою сборную на Чемпионат Мира, и это исключительное достижение невозможно переоценить".
"Я рад за своего парня, Садио Мане, я рад, что дела их клуба идут хорошо, но с персональной точки зрения я бы предпочел, чтобы никогда не играл там", — сообщил Диуф FourFourTwo.
28.09.2019 13:00
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Последние комментарии:
Как же он топово подрывает обрыганов
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Ахахааа
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Норм собирает скузню из раза в раз, по фактам сцыт на легенду. Губошлеп топ
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А вы не замечали, что на колбасную собаку ссут преимущественно африканцы? Демба Ба, Диуф...
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Помню на кубке африки 2001 года как он и в целом сборная феерила, дошла до финала, но проиграла Камеруну вроде, и тогда будучи щеглом думал как бы классно если бы он играл в ЛФК, в нападении с Хески и Оуэном. Но кто ж знал что как персоналий, он типичный обиженный и закомплексованный персонаж с обостренным чувством мнимой несправедливости. Очень жаль.
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Бля на данном ресурсе персональные фаны этого негра, уже 5-й год одно и тоже из его уст перепечатывают. Добавили только про Мане. Это полный зашквар. Понимаю нам пуканы хотите разорвать, но зачем так унижать ресурс ради этого.
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Как же он заебал уже
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"Я же вывел свою сборную на Чемпионат Мира
Источник: http://fapl.ru/posts/73688/
Трофей уровня 97 очков в АПЛ
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