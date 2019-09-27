Лэмпард: "Пулишичу нужно время на адаптацию"
Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингеру Кристиану Пулишичу все еще нужно время на адаптацию к Премьер-Лиге.
В шести матчах за свой новый клуб Пулишич, чей трансфер из дортмундской "Боруссии" стоимостью 54 миллиона фунтов был оформлен еще в январе, пока не забил ни одного гола.
Возможно, Кристиан выглядит не столь ярко, как другие молодые звезды "синих", однако Лэмпард призывает проявить терпение к игроку сборной США.
"Из-за цены Пулишича мы забиваем, что ему 21 год. Это нормально, что ему нужен адаптационный период. Во время предсезонной подготовки и в этом сезоне он демонстрировал кое-какие хорошие моменты, но ему нужно делать это на ежедневной основе".
"Ему нужно время на адаптацию, но мы поддержим его. Его время еще придет".
"Огромная часть профессии любого тренера — работать с игроками, младше или старше. Однако с молодыми игроками ты больше хочешь передать им своих знаний и помочь".
"Иногда это бывает тяжело. Я стараюсь поддерживать его, как только могу", — цитирует Лэмпарда ESPN.
27.09.2019 17:00
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Провальный трансфер:)
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заменит озара )))))) говорили они
дзапакоста на минималках
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Ну а что вы хотели от лавочника от пятой по значимости лиги
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