Лэмпард: "Пулишичу нужно время на адаптацию"

Кристиан Пулишич Главный тренер "Челси" Фрэнк Лэмпард заявил, что вингеру Кристиану Пулишичу все еще нужно время на адаптацию к Премьер-Лиге.

В шести матчах за свой новый клуб Пулишич, чей трансфер из дортмундской "Боруссии" стоимостью 54 миллиона фунтов был оформлен еще в январе, пока не забил ни одного гола.

Возможно, Кристиан выглядит не столь ярко, как другие молодые звезды "синих", однако Лэмпард призывает проявить терпение к игроку сборной США.

"Из-за цены Пулишича мы забиваем, что ему 21 год. Это нормально, что ему нужен адаптационный период. Во время предсезонной подготовки и в этом сезоне он демонстрировал кое-какие хорошие моменты, но ему нужно делать это на ежедневной основе".

"Ему нужно время на адаптацию, но мы поддержим его. Его время еще придет".

"Огромная часть профессии любого тренера — работать с игроками, младше или старше. Однако с молодыми игроками ты больше хочешь передать им своих знаний и помочь".

"Иногда это бывает тяжело. Я стараюсь поддерживать его, как только могу", — цитирует Лэмпарда ESPN.


Метки Лэмпард, Пулишич, Челси

Автор mihajlo   

Дата 27.09.2019 17:00

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  1. liverpool1892est 27.09.2019 17:55 # liverpool1892est
    Провальный трансфер:)

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  2. blackdreamer 27.09.2019 17:27 # blackdreamer
    заменит озара )))))) говорили они
    дзапакоста на минималках

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  3. beatles-red 27.09.2019 17:21 # beatles-red
    Ну а что вы хотели от лавочника от пятой по значимости лиги

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