Уайлдер запретил своим игрокам меняться футболками с "Ливерпулем"

Главный тренер "Шеффилд Юнайтед" Крис Уайлдер запретил своим подопечным обмениваться футболками с игроками "Ливерпуля" во время субботнего матча Премьер-Лиги.

К выездному матчу с новичком Премьер-Лиги "красные" подходят, еще не потеряв ни одного очка в этом сезоне — шесть побед из шести. Естественно, "Ливерпуль" видится абсолютным фаворитом поединка с "клинками", однако Уайлдер не хочет, чтобы его команда заранее опускала руки.



"Я не хочу, чтобы мы с нашими игроками смотрели на этот матч мечтательными глазами. Я не хочу, чтобы мы говорили их игрокам перед матчем: "Можно с вами обменяться футболками? Могу ли я получить автограф?"



"Это будет матч Премьер-Лиги. Конечно, в данный момент между двумя клубами огромная дистанция, однако мы пытаемся ее немного сократить".



"Думаю, если вы спросите всех наших игроков, они скажут, что хотят проявить себя против такого соперника".



"Я не хочу, чтобы в субботу "Ливерпуль" просто приехал поиграть в мяч на наш задний двор и затем сказал бы: "Спасибо вам большое, это были самые легкие три очка за весь сезон", — цитирует Уайлдера Sky Sports.