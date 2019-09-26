Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Кубок Лиги После окончания 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующей стадии турнира, и эта стадия будет украшена сразу двумя большими матчами.

В первом из этих двух топ-матчей "Челси" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед", в другом "Арсенал" навестит "Ливерпуль".

В то же время действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном". "Колчестер", обидчик "Тоттенхэма" в предыдущем раунде, на сей раз сразится с "Кроули", тоже из Лиги Два.

Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.

Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги

Эвертон — Уотфорд
Астон Вилла — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Саутгемптон
Бертон — Лестер
Кроули — Колчестер
Челси — Манчестер Юнайтед
Оксфорд — Сандерленд
Ливерпуль — Арсенал


Метки жеребьевка, Кубок Лиги

Автор mihajlo   

Дата 26.09.2019 00:25

Количество просмотров Просмотров: 1322

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Последние комментарии:




  1. high-malvern 26.09.2019 01:23 # high-malvern
    Самое неприятное тут это на Лестер в гостях наткнуться, а с остальными можно играть.

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  2. chebrec 26.09.2019 00:56 # chebrec
    Всех очевидных соперников сливают ради лысого шарлатана
    Не удивлюсь если из этой пары дальше две команды стыканутся

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  3. hammersmith 26.09.2019 00:52 # hammersmith
    Ливерпуль — Арсенал



    Источник: http://fapl.ru/posts/73638/

    эхехехехе

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  4. reams 26.09.2019 00:48 # reams
    ожидаемо, ну для резервного состава само то
    изи кубок для Сито

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  5. griezmann 26.09.2019 00:43 # griezmann
    изи трофей для КОРОЛЕЙ

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  6. vertigo-92 26.09.2019 00:37 # vertigo-92
    нихуя сосенальцы раздухарились, с чего бы это?)

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  7. tvinkovod 26.09.2019 00:36 # tvinkovod
    лысый шарлатан опять жребий насосал

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  8. ry-l 26.09.2019 00:32 # ry-l
    У пенсов дело принципа в реванше правду восстановить

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  9. gunars 26.09.2019 00:29 # gunars
    лгбтпуль соснет

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  10. largo-winch 26.09.2019 00:28 # largo-winch
    МЮ опять самый легкий соперник достался

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  11. red-devil-4ever 26.09.2019 00:28 # red-devil-4ever
    мы в дерьме)

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  12. brown-ale 26.09.2019 00:28 # brown-ale
    Финал Колчестер - Ман Сити.

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  13. steveg8 26.09.2019 00:28 # steveg8
    Надо резервом окропить основу гейсенальской помойки. Вот это будет круто.

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  14. pokersanogo 26.09.2019 00:27 # pokersanogo
    Ну вот и всё.

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  15. gunars 26.09.2019 00:27 # gunars
    на изи лфк аут

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  16. scholes18 26.09.2019 00:26 # scholes18
    опять 4:0, хех.

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