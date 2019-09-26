Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
После окончания 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующей стадии турнира, и эта стадия будет украшена сразу двумя большими матчами.
В первом из этих двух топ-матчей "Челси" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед", в другом "Арсенал" навестит "Ливерпуль".
В то же время действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном". "Колчестер", обидчик "Тоттенхэма" в предыдущем раунде, на сей раз сразится с "Кроули", тоже из Лиги Два.
Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.
Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги
Эвертон — Уотфорд
Астон Вилла — Вулверхэмптон
Манчестер Сити — Саутгемптон
Бертон — Лестер
Кроули — Колчестер
Челси — Манчестер Юнайтед
Оксфорд — Сандерленд
Ливерпуль — Арсенал
26.09.2019 00:25
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Последние комментарии:
Самое неприятное тут это на Лестер в гостях наткнуться, а с остальными можно играть.
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Всех очевидных соперников сливают ради лысого шарлатана
Не удивлюсь если из этой пары дальше две команды стыканутся
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Ливерпуль — Арсенал
Источник: http://fapl.ru/posts/73638/
эхехехехе
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ожидаемо, ну для резервного состава само то
изи кубок для Сито
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изи трофей для КОРОЛЕЙ
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нихуя сосенальцы раздухарились, с чего бы это?)
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лысый шарлатан опять жребий насосал
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У пенсов дело принципа в реванше правду восстановить
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лгбтпуль соснет
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МЮ опять самый легкий соперник достался
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мы в дерьме)
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Финал Колчестер - Ман Сити.
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Надо резервом окропить основу гейсенальской помойки. Вот это будет круто.
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Ну вот и всё.
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на изи лфк аут
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опять 4:0, хех.
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