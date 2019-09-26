После окончания 3-го раунда Кубка Лиги состоялась жеребьевка следующей стадии турнира, и эта стадия будет украшена сразу двумя большими матчами.

В первом из этих двух топ-матчей "Челси" примет на своем поле "Манчестер Юнайтед", в другом "Арсенал" навестит "Ливерпуль".



В то же время действующий обладатель Кубка Лиги "Манчестер Сити" сыграет с "Саутгемптоном". "Колчестер", обидчик "Тоттенхэма" в предыдущем раунде, на сей раз сразится с "Кроули", тоже из Лиги Два.



Матчи 4-го раунда Кубка Лиги будут сыграны на неделе, стартующей 28 октября.



Жеребьевка 4-го раунда Кубка Лиги



Эвертон — Уотфорд

Астон Вилла — Вулверхэмптон

Манчестер Сити — Саутгемптон

Бертон — Лестер

Кроули — Колчестер

Челси — Манчестер Юнайтед

Оксфорд — Сандерленд

Ливерпуль — Арсенал