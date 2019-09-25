Месси рассказал, как выезд к "Ливерпулю" испортил сезон "Барселоны"
Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" на "Энфилде" полностью испортило его впечатление от прошлого сезона.
Прошлой весной "красные" устроили потрясающий камбэк после поражения на "Ноу Камп", выбив "Барселону" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.
"Барсе" хватило очкового запаса, чтобы финишировать во главе Ла Лиги, но финал Лиги Испании Месси с партнерами проиграли. По словам Лионеля, прошлый сезон оказался разделен для его команды до выезда к "Ливерпулю" и после.
"Это было странно. Сезон складывался отлично для нас как для команды, а затем один матч изменил это все".
"То поражение стало настолько огромным разочарованием, что Ла Лига потеряла для нас всякую значимость, и мы не подготовились должным образом к финалу Кубка Испании".
"Настолько большим стал этот удар по нам. Тот один матч наложил отпечаток на сезон, который на тот момент казался идеальным. Мы были так близки к очередному финалу Лиги Чемпионов, но кампания закончилась больно для нас", — сообщил Игрок Года официальному веб-сайту ФИФА.
25.09.2019 06:00
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Последние комментарии:
А следовало бы ожидать такого. В первом матче Ливер играл как минимум не хуже, но - проиграл 0:3, которые никак не вытекали из логики матча. А как раз счёт второго матча абсолютно вытекал из хода игры и уровня команд.
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Исправьте,
но финал Лиги Испании Месси с партнерами проиграли.
Источник: http://fapl.ru/posts/73619/
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чё за гейгуннер рядом с Месси?
это пещера?
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А ты думаешь почему тут у экспертов фапла пуканы постоянно рвутся от новостей про Ливерпуль? Потому что он практически всем командам и тем кто "с детства за..." сезон делит на до и после игры с Ливерпулем. Вот и горят аки сумасшедшие
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"То поражение стало настолько огромным разочарованием, что Ла Лига потеряла для нас всякую значимость, и мы не подготовились должным образом к финалу Кубка Испании".
Источник: http://fapl.ru/posts/73619/
Значимость ЛЧ
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У Анчелотти до сих пор пукан рвётся от воспоминаний 2005 года. А Клопп не понимает почему Наполи только с Ливерпулем как на финал выходит.
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Ливерпуль тебе не арсенал или мю, которые любят сосать конкретно у тебя и дома и в гостях.
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Даа. Забей один гол и прошли бы в финал вместо ливерпуля. Но гол забить вы были не в состоянии.
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