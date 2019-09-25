Месси рассказал, как выезд к "Ливерпулю" испортил сезон "Барселоны"

Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" на "Энфилде" полностью испортило его впечатление от прошлого сезона.

Прошлой весной "красные" устроили потрясающий камбэк после поражения на "Ноу Камп", выбив "Барселону" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.



"Барсе" хватило очкового запаса, чтобы финишировать во главе Ла Лиги, но финал Лиги Испании Месси с партнерами проиграли. По словам Лионеля, прошлый сезон оказался разделен для его команды до выезда к "Ливерпулю" и после.



"Это было странно. Сезон складывался отлично для нас как для команды, а затем один матч изменил это все".



"То поражение стало настолько огромным разочарованием, что Ла Лига потеряла для нас всякую значимость, и мы не подготовились должным образом к финалу Кубка Испании".



"Настолько большим стал этот удар по нам. Тот один матч наложил отпечаток на сезон, который на тот момент казался идеальным. Мы были так близки к очередному финалу Лиги Чемпионов, но кампания закончилась больно для нас", — сообщил Игрок Года официальному веб-сайту ФИФА.