Месси рассказал, как выезд к "Ливерпулю" испортил сезон "Барселоны"

Лионель Месси Нападающий "Барселоны" Лионель Месси признался, что поражение 4:0 от "Ливерпуля" на "Энфилде" полностью испортило его впечатление от прошлого сезона.

Прошлой весной "красные" устроили потрясающий камбэк после поражения на "Ноу Камп", выбив "Барселону" с полуфинальной стадии Лиги Чемпионов.

"Барсе" хватило очкового запаса, чтобы финишировать во главе Ла Лиги, но финал Лиги Испании Месси с партнерами проиграли. По словам Лионеля, прошлый сезон оказался разделен для его команды до выезда к "Ливерпулю" и после.

"Это было странно. Сезон складывался отлично для нас как для команды, а затем один матч изменил это все".

"То поражение стало настолько огромным разочарованием, что Ла Лига потеряла для нас всякую значимость, и мы не подготовились должным образом к финалу Кубка Испании".

"Настолько большим стал этот удар по нам. Тот один матч наложил отпечаток на сезон, который на тот момент казался идеальным. Мы были так близки к очередному финалу Лиги Чемпионов, но кампания закончилась больно для нас", — сообщил Игрок Года официальному веб-сайту ФИФА.


Метки Барселона, Ливерпуль, Лига Чемпионов, Месси

Автор mihajlo   

Дата 25.09.2019 06:00

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Все комментарии к этой новости

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  1. lampard78 25.09.2019 08:14 # lampard78
    А следовало бы ожидать такого. В первом матче Ливер играл как минимум не хуже, но - проиграл 0:3, которые никак не вытекали из логики матча. А как раз счёт второго матча абсолютно вытекал из хода игры и уровня команд.

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  2. zetomaster 25.09.2019 07:21 # zetomaster
    Исправьте,
    но финал Лиги Испании Месси с партнерами проиграли.
    Источник: http://fapl.ru/posts/73619/

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  3. largo-winch 25.09.2019 07:09 # largo-winch
    чё за гейгуннер рядом с Месси?
    это пещера?

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  4. masta 25.09.2019 07:07 # masta
    А ты думаешь почему тут у экспертов фапла пуканы постоянно рвутся от новостей про Ливерпуль? Потому что он практически всем командам и тем кто "с детства за..." сезон делит на до и после игры с Ливерпулем. Вот и горят аки сумасшедшие

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  5. liverpo0ol 25.09.2019 07:07 # liverpo0ol
    "То поражение стало настолько огромным разочарованием, что Ла Лига потеряла для нас всякую значимость, и мы не подготовились должным образом к финалу Кубка Испании".

    Источник: http://fapl.ru/posts/73619/

    Значимость ЛЧ

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  6. arman-kz 25.09.2019 06:45 # arman-kz
    У Анчелотти до сих пор пукан рвётся от воспоминаний 2005 года. А Клопп не понимает почему Наполи только с Ливерпулем как на финал выходит.

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  7. tigerpool 25.09.2019 06:19 # tigerpool
    Ливерпуль тебе не арсенал или мю, которые любят сосать конкретно у тебя и дома и в гостях.

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  8. tot35 25.09.2019 06:13 # tot35
    Даа. Забей один гол и прошли бы в финал вместо ливерпуля. Но гол забить вы были не в состоянии.

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