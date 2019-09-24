Клопп вспомнил, когда впервые "ступил в собственное дерьмо"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп вспомнил, как он впервые в своей карьере "ступил в собственное дерьмо".

Накануне Клопп был признан лучшим футбольным тренером в мире в 2019 году по версии ФИФА. Однако путь на вершину был для Юргена непростым и полным ошибок — ошибок, на которых он пытался учиться. Все началось с промаха, который немецкий специалист допустил в своей первой работе.



"Я учусь на своих ошибках с самого начала. Я никогда не забуду первую из них".



"В 2001 году я возглавил "Майнц", где провел 10 лет как игрок. Проблема была в том, что все парни оставались моими друзьями. И вдруг я стал их боссом. Они продолжали называть меня "Клоппо".



"Когда я должен был объявить состав на свой первый матч, я подумал, что будет правильно пойти и сказать каждому игроку лицо в лицо".



"Ну, это был очень плохой план, потому что мы поселились в отеле с двухместными номерами".



"Представьте себе: я отправился в первую комнату и сел с двумя игроками на кровать. Я повернулся к первому и сказал: "Завтра ты в старте". Я повернулся к другому и сказал: "К сожалению, завтра ты не в старте".



"Я осознал, насколько тупым является мой план, когда второй игрок взглянул в мои глаза и спросил: "Но... Клоппо... Почему?"



"В большинстве случаев ответа нет. Единственный настоящий ответ: "Мы можем выпустить в старте только 11 игроков".



"К сожалению, мне пришлось проделать это еще восемь раз — 18 игроков в девяти двухместных номерах. Два парня сидят на кровати, и ты им говоришь: "Ты в старте, ты — нет". И каждый раз звучало: "Но... Клоппо... Почему?"



"Ха-ха-хах! Это было мучительно!"



"Это был первый из очень, очень многих раз, когда я ступил в собственное дерьмо как тренер. Что ты можешь сделать? Просто хватай тряпку и убирай за собой, а также попытайся извлечь урок", — пишет Клопп для The Players' Tribune.