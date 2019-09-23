FA проверит твит Бернарду Силвы на расизм

FA изучает удаленный твит плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди на предмет расизма.

На следующий день после субботней победы 8:0 над "Уотфордом" Силва поделился в социальной сети детской фотографией Менди, предложив своим подписчикам угадать, кто изображен на фото.



На фотографии также изображена эмблема испанской кондитерской фабрики Conguitos. Эта эмблема во многих странах считается оскорбительной и расистской.



Позже Бернарду удалил свой твит и написал: "Парни, уже нельзя и пошутить со свом другом в эти дни". Тем не менее, это не осталось без внимания со стороны Ассоциации, которая теперь может потребовать объяснений от игрока сборной Португалии, сообщает The Guardian.



Добавим, что Бернарду и Бенжамен считаются большими друзьями. Они играли вместе еще в "Монако" в 2016 году, а в 2017 вместе перебрались в "Сити".



