FA проверит твит Бернарду Силвы на расизм

Бернарду Силва и Бенжамен Менди FA изучает удаленный твит плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди на предмет расизма.

На следующий день после субботней победы 8:0 над "Уотфордом" Силва поделился в социальной сети детской фотографией Менди, предложив своим подписчикам угадать, кто изображен на фото.

На фотографии также изображена эмблема испанской кондитерской фабрики Conguitos. Эта эмблема во многих странах считается оскорбительной и расистской.

Позже Бернарду удалил свой твит и написал: "Парни, уже нельзя и пошутить со свом другом в эти дни". Тем не менее, это не осталось без внимания со стороны Ассоциации, которая теперь может потребовать объяснений от игрока сборной Португалии, сообщает The Guardian.

Добавим, что Бернарду и Бенжамен считаются большими друзьями. Они играли вместе еще в "Монако" в 2016 году, а в 2017 вместе перебрались в "Сити".

Твит Бенжамена Менди


Метки Интернет, Манчестер Сити, Менди, расизм, Силва

Автор mihajlo   

Дата 23.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. xhakaboom 23.09.2019 09:55 # xhakaboom
    Б.Силва - расист. Я бы оскорбился. Нет расизму!!!

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  2. steveg8 23.09.2019 09:38 # steveg8
    Как же заебали уже с этим "расизмом". Пора черножопых обратно на плантации сплавлять чтобы посмотрели что такое настоящий расизм.

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  3. electric 23.09.2019 09:36 # electric
    Ну черномазых нельзя так публично обсирать, они не виноваты, что похожи на обезьян. Поддержу пожалуй ФА!

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  4. kos9k 23.09.2019 09:05 # kos9k
    "Парни, уже нельзя и пошутить со своим другом в эти дни"

    переживаю за их отношения больше, чем за ЛФК ехехех

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  5. chr1s8rown 23.09.2019 08:50 # chr1s8rown
    на кол голубого пидора

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  6. shakur 23.09.2019 08:48 # shakur
    Стерлинг предлагает наказывать снятием девяти очков за расизм
    http://fapl.ru/posts/70276/

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  7. pistolero-lfc 23.09.2019 08:12 # pistolero-lfc
    Адекватно. Нельзя позволять белым игрокам ущемлять негров и темнокожих игроков. Они не сами выбирали каким цветом кожи родиться. Вообще, расизм в чистом её виде в Мансити давно верховенствует. И началось это с приходом Гвардиолы. Он просто их боится и он это давно демонстрирует своим отношением к темнокожим игрокам. Он избавился от Яя Туре, Бони, Ихеаначо, теперь делает всё, чтобы Сане и Менди чувствовали себя не комфортно. Иначе как объяснить, что эти игроки будучи абсолютно здоровыми не получают игрового времени.

    Вывод один - Мансити клуб конченных расистов, начиная от фанатов, заканчивая руководством. А те, кто считают, что Пеп поступает правильно, значит они потворствуют расизму и сами являются таковыми.

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  8. roberto-89 23.09.2019 08:08 # roberto-89
    вот же он галимый расист аххаха

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  9. tigerpool 23.09.2019 08:01 # tigerpool
    Бля это просто дебилизм полнейший.

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