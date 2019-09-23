FA проверит твит Бернарду Силвы на расизм
FA изучает удаленный твит плеймейкера "Манчестер Сити" Бернарду Силвы насчет своего партнера по команде Бенжамена Менди на предмет расизма.
На следующий день после субботней победы 8:0 над "Уотфордом" Силва поделился в социальной сети детской фотографией Менди, предложив своим подписчикам угадать, кто изображен на фото.
На фотографии также изображена эмблема испанской кондитерской фабрики Conguitos. Эта эмблема во многих странах считается оскорбительной и расистской.
Позже Бернарду удалил свой твит и написал: "Парни, уже нельзя и пошутить со свом другом в эти дни". Тем не менее, это не осталось без внимания со стороны Ассоциации, которая теперь может потребовать объяснений от игрока сборной Португалии, сообщает The Guardian.
Добавим, что Бернарду и Бенжамен считаются большими друзьями. Они играли вместе еще в "Монако" в 2016 году, а в 2017 вместе перебрались в "Сити".
23.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
Б.Силва - расист. Я бы оскорбился. Нет расизму!!!
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Как же заебали уже с этим "расизмом". Пора черножопых обратно на плантации сплавлять чтобы посмотрели что такое настоящий расизм.
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Ну черномазых нельзя так публично обсирать, они не виноваты, что похожи на обезьян. Поддержу пожалуй ФА!
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"Парни, уже нельзя и пошутить со своим другом в эти дни"
переживаю за их отношения больше, чем за ЛФК ехехех
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на кол голубого пидора
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Стерлинг предлагает наказывать снятием девяти очков за расизм
http://fapl.ru/posts/70276/
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Адекватно. Нельзя позволять белым игрокам ущемлять негров и темнокожих игроков. Они не сами выбирали каким цветом кожи родиться. Вообще, расизм в чистом её виде в Мансити давно верховенствует. И началось это с приходом Гвардиолы. Он просто их боится и он это давно демонстрирует своим отношением к темнокожим игрокам. Он избавился от Яя Туре, Бони, Ихеаначо, теперь делает всё, чтобы Сане и Менди чувствовали себя не комфортно. Иначе как объяснить, что эти игроки будучи абсолютно здоровыми не получают игрового времени.
Вывод один - Мансити клуб конченных расистов, начиная от фанатов, заканчивая руководством. А те, кто считают, что Пеп поступает правильно, значит они потворствуют расизму и сами являются таковыми.
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вот же он галимый расист аххаха
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Бля это просто дебилизм полнейший.
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