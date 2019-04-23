Стерлинг предлагает наказывать снятием девяти очков за расизм
Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал футбольные власти наказывать команды снятием девяти очков за проявления расизма.
Нынешний сезон оказался омрачен целым рядом инцидентов расистского подтекста. В том числе это коснулось и Стерлинга, который подвергся оскорблениям со стороны фаната "Челси" в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".
Недавно футболисты даже устроили 24-часовой бойкот в социальных сетях, чтобы продемонстрировать свою нетерпимость расизму, однако Рахим считает, что нужны более серьезные меры.
"Я бы предложил наказывать снятием девяти очков за расистские оскорбления. Это звучит сурово, но какой фанат рискнет вести себя как расист, если это может отправить его команду в дивизион ниже или лишить ее титула?"
"Также клуб должен три матча играть при закрытых трибунах. Тогда они будут терять заработок, и это будет прямым следствием расистского поведения".
"Сверху и до низу, по всему миру, темнокожие и азиатские игроки, болельщики и тренеры становятся жертвами расизма. Это происходит каждый день — от дворового футбола до Лиги Чемпионов".
"На мой взгляд, футбольное руководство и близко не принимает необходимых мер для решения проблемы. Это недостаточно хорошо", — пишет Стерлинг в своей колонке в The Times.
23.04.2019 15:25
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Последние комментарии:
Пздц, ну и бред, ничего тупее еще не слышал, самым действенным будет только полный игнор любых неприятных реплик, а пока такие девочки как стерлинг будут ныть и обижаться, то проблема никуда не денется, наоборот будет провоцировать конфликтные ситуации, ведь если хейтер видит болевую точку у человека, то он будет на нее давить, такова природа, и с этим ничего не поделать
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далбаёб, сука вы чего там о себе возомнили билять, потомки рабов и прислуг. никому нет дела до вашего цвета кожи, арангутанг ебаны
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Опять черная обезьяна банан изо рта вытащила
(ответить)
Предлагаю собрать всех негров и отправить в Африку. Проблема расизма будет решена. Столько предложений разных по решению проблемы расизма. Но будут ли они действенными? Моё решение этой проблемы сто процентно решит эту проблему.
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бля рассмешил этот далбаеб ехехехехе ебать он лох конченный
(ответить)
Сильно припекает у него.
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Бля стерлинг конечно король, но сейчас хуйню дикую предложил.
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врятли бы сити тогда стали бы чемпионом, завтра болелы Ливерпуля, под видом фанатов сити, с ног до головы обливали дерьмом игроков мю
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Как он себе это представляет? Любой переодетый тип может снять другой команде очки.
И о каком расизме он может говорить, играя в одной из лучших команд Европы, зарабатывая такие деньги? 60 лет назад, когда чернокожих за людей не считали столько нытья не было. Интересно, если бы его сыном шлюхи назвали, для него было бы менее оскорбительно?
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пишет Стерлинг в своей колонке в The Times.
Хренассе..Ещё вчера ты вдыхал веселящий газ и снимал про это видео а сегодня у тебя своя колонка в таймс и ты думаешь что перестал быть тупым малолетним куском чёрного гавна и берешь на себя МИССИЮ блять указывать кого за что и как наказывать изменяя правила игры.
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Ой, а бойкот-то в соц сетях уже прошел? Все живы?
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А как поступать с футбольными шлюхами ?
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У тебя не будет проблем с расизмом, если ты не будешь смотреть и слушать всяких дибилов на стадионе. Неужто они настолько тупые или им нечем заняться?
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Я бы предложил всем футболистам проходить тест IQ и снимать 15 очков, если в команде есть тупой негр.
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