Стерлинг предлагает наказывать снятием девяти очков за расизм

Вингер "Манчестер Сити" Рахим Стерлинг призвал футбольные власти наказывать команды снятием девяти очков за проявления расизма.

Нынешний сезон оказался омрачен целым рядом инцидентов расистского подтекста. В том числе это коснулось и Стерлинга, который подвергся оскорблениям со стороны фаната "Челси" в матче Премьер-Лиги на "Стэмфорд Бридж".



Недавно футболисты даже устроили 24-часовой бойкот в социальных сетях, чтобы продемонстрировать свою нетерпимость расизму, однако Рахим считает, что нужны более серьезные меры.



"Я бы предложил наказывать снятием девяти очков за расистские оскорбления. Это звучит сурово, но какой фанат рискнет вести себя как расист, если это может отправить его команду в дивизион ниже или лишить ее титула?"



"Также клуб должен три матча играть при закрытых трибунах. Тогда они будут терять заработок, и это будет прямым следствием расистского поведения".



"Сверху и до низу, по всему миру, темнокожие и азиатские игроки, болельщики и тренеры становятся жертвами расизма. Это происходит каждый день — от дворового футбола до Лиги Чемпионов".



"На мой взгляд, футбольное руководство и близко не принимает необходимых мер для решения проблемы. Это недостаточно хорошо", — пишет Стерлинг в своей колонке в The Times.