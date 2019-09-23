Клопп не потерял сон после победы "Сити" 8:0

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заверил, что не потерял сон после впечатляющей победы "Манчестер Сити" над "Уотфордом" со счетом 8:0.

Перед воскресным выездом на "Стэмфорд Бридж" Клопп стал свидетелем того, как его основный конкурент по чемпионской гонке Премьер-Лиги надругался на "Уотфордом".



После победы 2:1 над "Челси" Юрген рассказал о своей реакции на результат "Сити".



"Мой реакция? Я захотел посмотреть голы. Когда я уже покинул тренировочную базу, мне прислали обзор продолжительностью две минуты и 50 секунд".



"Восемь голов и две крестовины. Мне нужно посмотреть матч целиком, чтобы понять, что там произошло".



"Это был тяжелый день для "Уотфорда", но "Сити" может устроить подобное для любой команды в мире. Мы сами были в похожей ситуации, когда проиграли там, кажется, 5:0. Когда ты вдесятером, "Манчестер Сити" — худший соперник. Но я спал довольно хорошо", — цитирует Клоппа The Telegraph.