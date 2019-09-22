Клопп признал, что победа над "Челси" далась "Ливерпулю" с трудом

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команде пришлось попотеть, чтобы одержать победу на поле "Челси".

В воскресенье "красные" отпраздновали свою 15-ю победу подряд в Премьер-Лиге, если учитывать и прошлый сезон.

Эти три очка дались "Ливерпулю" с трудом — в концовке матча "синие" доминировали и отчаянно пытались уйти от поражения. Однако Клопп считает, что победил сильнейший.

"Это была действительно хорошая игра, и мы забили два великолепных гола".

"Игра получилась интересной, а также она была напряженной — ты никогда не обыграешь "Челси" у них в гостях, не приложив огромных усилий. Думаю, мы заслужили три очка".

"15 побед подряд — это исключительный результат, но что я могу сказать? Мы стараемся не думать об этом. Мы просто делаем то, что нам нужно делать в следующем матче, мы сражаемся за каждый мяч и всегда упорно трудимся", — сообщил Клопп Sky Sports.


Метки Клопп, Ливерпуль, Премьер-Лига, Челси

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 23:00

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Последние комментарии:




  1. lovrentiy 22.09.2019 23:35 # lovrentiy
    Пора уже более зрелищный футбол показывать. Завершения нет, одна вата в атаке.

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  2. chebrec 22.09.2019 23:26 # chebrec
    Это только убогим с фапла не понятно
    Изи изи пищат они

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  3. benefactor 22.09.2019 23:02 # benefactor
    Клопп старается не думать о том, что Ливерпуль выгорал 15 матчей подряд?
    А Челси старается не думать о том, что они в заднице таблицы рядом с убогим МЮ ))

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  4. zairon 22.09.2019 23:02 # zairon
    Если б салах не косяпорил, выйграли бы без труда

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  5. danny949494 22.09.2019 23:01 # danny949494
    Просто иди на ***

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