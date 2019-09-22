Клопп признал, что победа над "Челси" далась "Ливерпулю" с трудом
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп признал, что его команде пришлось попотеть, чтобы одержать победу на поле "Челси".
В воскресенье "красные" отпраздновали свою 15-ю победу подряд в Премьер-Лиге, если учитывать и прошлый сезон.
Эти три очка дались "Ливерпулю" с трудом — в концовке матча "синие" доминировали и отчаянно пытались уйти от поражения. Однако Клопп считает, что победил сильнейший.
"Это была действительно хорошая игра, и мы забили два великолепных гола".
"Игра получилась интересной, а также она была напряженной — ты никогда не обыграешь "Челси" у них в гостях, не приложив огромных усилий. Думаю, мы заслужили три очка".
"15 побед подряд — это исключительный результат, но что я могу сказать? Мы стараемся не думать об этом. Мы просто делаем то, что нам нужно делать в следующем матче, мы сражаемся за каждый мяч и всегда упорно трудимся", — сообщил Клопп Sky Sports.
22.09.2019 23:00
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Последние комментарии:
Пора уже более зрелищный футбол показывать. Завершения нет, одна вата в атаке.
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Это только убогим с фапла не понятно
Изи изи пищат они
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Клопп старается не думать о том, что Ливерпуль выгорал 15 матчей подряд?
А Челси старается не думать о том, что они в заднице таблицы рядом с убогим МЮ ))
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Если б салах не косяпорил, выйграли бы без труда
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Просто иди на ***
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