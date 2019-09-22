Сульшер подумывает сделать Магуайра капитаном "Юнайтед"

Харри Магуайр Перед матчем против "Вест Хэма" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что подумывает о назначении защитника Харри Магуайра капитаном команды.

После своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов Магуайр сразу же зацементировал место в стартовом составе "красных дьяволов", а также проявил свои лидерские качества.

В общении с прессой перед воскресным матчем Сульшер дал понять, что со временем Магуайр может стать преемником Эшли Янга в роли капитана "Юнайтед".

"Он определенно обладает качествами, чтобы носить повязку. У меня уже есть мысли в голове, чтобы в будущем сделать его капитаном".

"Он ведет себя как лидер на поле. Он умеет придержать мяч, когда нам это нужно, он хорошо обороняется, его присутствие ощущается в обеих штрафных площадках, а также он профессионал топ-уровня за пределами поля".

"Его голос слышен — он высказывает свое мнение на тренировочном поле и в раздевалке, и я очень доволен нашим вложением денег в него".

"Пока он не просил сделать его капитаном! Но я держу это в уме", — цитирует Сульшера Sky Sports.


Метки капитаны, Магуайр, Манчестер Юнайтед, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 17:00

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Последние комментарии:




  1. arhangel777 22.09.2019 17:44 # arhangel777
    Походу Сульшер уже не будет думать))) за него будет думать другой тренер)))

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  2. monsieurgood 22.09.2019 17:19 # monsieurgood
    ты бы подумывал подумать что ли

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  3. januzaj00 22.09.2019 17:08 # januzaj00
    Легенда

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  4. mancunia-planet 22.09.2019 17:03 # mancunia-planet
    вовремя, заслужил)

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