Сульшер подумывает сделать Магуайра капитаном "Юнайтед"

Перед матчем против "Вест Хэма" рулевой "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер признался, что подумывает о назначении защитника Харри Магуайра капитаном команды.

После своего перехода из "Лестера" за 80 миллионов фунтов Магуайр сразу же зацементировал место в стартовом составе "красных дьяволов", а также проявил свои лидерские качества.



В общении с прессой перед воскресным матчем Сульшер дал понять, что со временем Магуайр может стать преемником Эшли Янга в роли капитана "Юнайтед".



"Он определенно обладает качествами, чтобы носить повязку. У меня уже есть мысли в голове, чтобы в будущем сделать его капитаном".



"Он ведет себя как лидер на поле. Он умеет придержать мяч, когда нам это нужно, он хорошо обороняется, его присутствие ощущается в обеих штрафных площадках, а также он профессионал топ-уровня за пределами поля".



"Его голос слышен — он высказывает свое мнение на тренировочном поле и в раздевалке, и я очень доволен нашим вложением денег в него".



"Пока он не просил сделать его капитаном! Но я держу это в уме", — цитирует Сульшера Sky Sports.