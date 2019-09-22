"Вест Хэм" переиграл "Юнайтед"

"Манчестер Юнайтед" потерпел свое третье поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив на выезде "Вест Хэму" — 2:0.

По сравнению с безголевой ничьей против "Астон Виллы" в стартовом составе "молотобойцев" появились Аарон Крессуэлл и Пабло Форнальс, заменив Артура Масуаку и Мануэля Лансини.



Относительно минимальной победы над "Астон Виллой" посреди недели в старте "красных дьяволов" уцелели только Неманья Матич и Маркус Рэшфорд. Даниэль Джеймс вернулся в команду, а вот Мейсон Гринвуд даже не попал в заявку.



Начало матча на Лондонском стадионе вышло довольно пресным. Первого удара — не только в створ, но и вообще — пришлось ждать до 15-й минуты, когда Матич с дистанции размял Лукаша Фабиански.



Постепенно команды чуть ускорились, но опасных моментов от этого больше не стало — возникали лишь какие-то намеки на опасность.



Ближе к перерыву хозяева стали обозначать преимущество и на 44-й минуте открыли счет. Приняв мяч в штрафной, Андрей Ярмоленко проскочил мимо Харри Магуайра и поразил дальний нижний угол ворот — 1:0.



В начале второго тайма "Юнайтед" имел прекрасную возможность, чтобы сравнять счет. Андреас Перейра прострелил с правого фланга, а Хуану Мате лишь оставалось поразить свободный угол ворот на дальней штанге, но испанец промахнулся с трех метров.



"Дьяволы" пытались установить контроль над игрой, однако "Вест Хэм" был против этого и регулярно показывал зубы. На 62-й минуте Де Хеа только коленом отразил опаснейший удар Фелипе Андерсона с острого угла.



Спустя шесть минут пришел черед Фабиански выручать. Лукаш справился с ударом в упор Магуайра.



После момента Магуайра у "Юнайтед" как отрезало. "Молотобойцы" чувствовали себя комфортно, а на 84-й минуте похоронили интригу. Это Крессуэлл великолепно исполнил штрафной, послав мяч под перекладину — 2:0.



"Юнайтед" смотрелся достаточно жалко и потерпел справедливое поражение, которое только увеличит давление на Оле Гуннара Сульшера. "Вест Хэм" не просто обыграл "дьяволов", а переиграл их.



"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче