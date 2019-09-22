"Вест Хэм" переиграл "Юнайтед"
"Манчестер Юнайтед" потерпел свое третье поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив на выезде "Вест Хэму" — 2:0.
По сравнению с безголевой ничьей против "Астон Виллы" в стартовом составе "молотобойцев" появились Аарон Крессуэлл и Пабло Форнальс, заменив Артура Масуаку и Мануэля Лансини.
Относительно минимальной победы над "Астон Виллой" посреди недели в старте "красных дьяволов" уцелели только Неманья Матич и Маркус Рэшфорд. Даниэль Джеймс вернулся в команду, а вот Мейсон Гринвуд даже не попал в заявку.
Начало матча на Лондонском стадионе вышло довольно пресным. Первого удара — не только в створ, но и вообще — пришлось ждать до 15-й минуты, когда Матич с дистанции размял Лукаша Фабиански.
Постепенно команды чуть ускорились, но опасных моментов от этого больше не стало — возникали лишь какие-то намеки на опасность.
Ближе к перерыву хозяева стали обозначать преимущество и на 44-й минуте открыли счет. Приняв мяч в штрафной, Андрей Ярмоленко проскочил мимо Харри Магуайра и поразил дальний нижний угол ворот — 1:0.
В начале второго тайма "Юнайтед" имел прекрасную возможность, чтобы сравнять счет. Андреас Перейра прострелил с правого фланга, а Хуану Мате лишь оставалось поразить свободный угол ворот на дальней штанге, но испанец промахнулся с трех метров.
"Дьяволы" пытались установить контроль над игрой, однако "Вест Хэм" был против этого и регулярно показывал зубы. На 62-й минуте Де Хеа только коленом отразил опаснейший удар Фелипе Андерсона с острого угла.
Спустя шесть минут пришел черед Фабиански выручать. Лукаш справился с ударом в упор Магуайра.
После момента Магуайра у "Юнайтед" как отрезало. "Молотобойцы" чувствовали себя комфортно, а на 84-й минуте похоронили интригу. Это Крессуэлл великолепно исполнил штрафной, послав мяч под перекладину — 2:0.
"Юнайтед" смотрелся достаточно жалко и потерпел справедливое поражение, которое только увеличит давление на Оле Гуннара Сульшера. "Вест Хэм" не просто обыграл "дьяволов", а переиграл их.
"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче
22.09.2019 17:55
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Последние комментарии:
Че то Решфорд и Джеймс не тащат. Вообще никакой надежды нет на них.
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Верим в команду
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Лёгкая победа Челси на фарте!
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нужно дать время Солскйру, до Лэмпарда деградировать ещё далеко.
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Норм ВХЮ обоссал манкостанскую помойку
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Наше отражение во времена Ходжсона. Херово фанам.
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Выгнать всех игроков кто хотел уйти ! Сульшер правильно сделал когда убрал Санчеза Лукаку но надо довести дело до конца ! Вряд ли он продержится а жаль ! Хороший тренер
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Есть манки которые хотят чтоб Викинг поработал до конца этого сезона и след сезон?
Фаны других клубов понятно готовы спонсировать лишь бы горлум и далее сидел с лицом аутиста в мю.
Вообще вы заметили фаны др клубов хотели что б у нас подольше сидели Мойес, Галя, Моур, а щас и викинг.
Как бы со стороны виднее что у нас уже 4-й тренер дно либо сбитый летчик.
Я за то чтобы викинг сам съебал с кресла как бывший игрок из-за уважения к великому клубу.
Абрамович такие решение делает по красоте, игры в сезоне не видно пошел на х*й придет тот кто даст игру.
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Бляяяя, Гутцайт комментит, хейтер Лифака.
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МЮ в этом сезоне самая неинтересная команда с точки зрения не только просмотра игр, но и в целом футбольного развития. Проект Лэмпарда выглядит интереснее, хотя по философии оба тренера похожи друг на друга. Все идет как и ожидалось. В лучшем случае в ноябре Оле сам подаст в отставку. Еще один сезон потерян. Уму непостижимо, как можно было в текущей ситуации назначить главным тренером человека без опыта. Особенно в такой сложной ситуации как увольнение предыдущего коуча из-за неудовлетворительных результатов и нежелание топовых игроков идти в команду, которую лихорадит уже который год. Понятно, что Вудворд тот еще футбольный сверхразум, но не настолько же.
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Ширер: "Юнайтед" должен возместить своим фанатам стоимость билетов после 2:0, а также добавить еще пару сотен сверху"
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Такой мю мне нравится...
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Остался кипелофф 89 в турне aplo4ka
арс п1
мс п1
лфк п2
Может хоть один из 11 человек дать три исхода верных?
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6 туров -8 очков.
пошел нахуй голум!
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отомстили
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Всё ман сливной бачок юнайтед выпилился из гонки.
Следом за ним пойдет челси. Скриньте.
Уахахахахахахаха
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Скам превращается в гг по ментальности. Это радует)
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Говорю вроде бы банальные вещи, но об этом почитайте автобиографию Фэрги, почитайте автобиографию Кантона, почитайте автобиографию Роя Кина. Они об этом говорят: прежде всего моральный дух манчестер юнайтед. Они пили вместе, они покупали смазку вместе, они драли жепы во время перерыва вместе, а эти мальчики дерут только себя, только через шорты, на свой карман насаживают и они не понимают в какой команде они играют - это психологическая проблема, это проблема номер один сейчас у манчестер юнайтед!
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чет думал это у пенсов состав уровня ВХ, а это оказывается у манков, хотя почему как, видим, что даже хуже ))
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