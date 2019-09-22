"Вест Хэм" переиграл "Юнайтед"

Андрей Ярмоленко "Манчестер Юнайтед" потерпел свое третье поражение в этом сезоне с учетом всех соревнований, уступив на выезде "Вест Хэму" — 2:0.

По сравнению с безголевой ничьей против "Астон Виллы" в стартовом составе "молотобойцев" появились Аарон Крессуэлл и Пабло Форнальс, заменив Артура Масуаку и Мануэля Лансини.

Относительно минимальной победы над "Астон Виллой" посреди недели в старте "красных дьяволов" уцелели только Неманья Матич и Маркус Рэшфорд. Даниэль Джеймс вернулся в команду, а вот Мейсон Гринвуд даже не попал в заявку.

Начало матча на Лондонском стадионе вышло довольно пресным. Первого удара — не только в створ, но и вообще — пришлось ждать до 15-й минуты, когда Матич с дистанции размял Лукаша Фабиански.

Постепенно команды чуть ускорились, но опасных моментов от этого больше не стало — возникали лишь какие-то намеки на опасность.

Ближе к перерыву хозяева стали обозначать преимущество и на 44-й минуте открыли счет. Приняв мяч в штрафной, Андрей Ярмоленко проскочил мимо Харри Магуайра и поразил дальний нижний угол ворот — 1:0.

В начале второго тайма "Юнайтед" имел прекрасную возможность, чтобы сравнять счет. Андреас Перейра прострелил с правого фланга, а Хуану Мате лишь оставалось поразить свободный угол ворот на дальней штанге, но испанец промахнулся с трех метров.

"Дьяволы" пытались установить контроль над игрой, однако "Вест Хэм" был против этого и регулярно показывал зубы. На 62-й минуте Де Хеа только коленом отразил опаснейший удар Фелипе Андерсона с острого угла.

Спустя шесть минут пришел черед Фабиански выручать. Лукаш справился с ударом в упор Магуайра.

После момента Магуайра у "Юнайтед" как отрезало. "Молотобойцы" чувствовали себя комфортно, а на 84-й минуте похоронили интригу. Это Крессуэлл великолепно исполнил штрафной, послав мяч под перекладину — 2:0.

"Юнайтед" смотрелся достаточно жалко и потерпел справедливое поражение, которое только увеличит давление на Оле Гуннара Сульшера. "Вест Хэм" не просто обыграл "дьяволов", а переиграл их.

"Вест Хэм" — "Манчестер Юнайтед". Отчет о матче


Метки Вест Хэм, Манчестер Юнайтед, обзор матча, Премьер-Лига

Автор mihajlo   

Дата 22.09.2019 17:55

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Все комментарии к этой новости

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Последние комментарии:




  1. redwhitegun 22.09.2019 18:10 # redwhitegun
    Че то Решфорд и Джеймс не тащат. Вообще никакой надежды нет на них.

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  2. mancunia-planet 22.09.2019 18:09 # mancunia-planet
    Верим в команду

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  3. electric 22.09.2019 18:09 # electric
    Лёгкая победа Челси на фарте!

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  4. alexomck 22.09.2019 18:08 # alexomck
    нужно дать время Солскйру, до Лэмпарда деградировать ещё далеко.

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  5. steveg8 22.09.2019 18:07 # steveg8
    Норм ВХЮ обоссал манкостанскую помойку

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  6. beatles-red 22.09.2019 18:05 # beatles-red
    Наше отражение во времена Ходжсона. Херово фанам.

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  7. liverrard62 22.09.2019 18:05 # liverrard62
    Выгнать всех игроков кто хотел уйти ! Сульшер правильно сделал когда убрал Санчеза Лукаку но надо довести дело до конца ! Вряд ли он продержится а жаль ! Хороший тренер

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  8. rj1992 22.09.2019 18:04 # rj1992
    Есть манки которые хотят чтоб Викинг поработал до конца этого сезона и след сезон?
    Фаны других клубов понятно готовы спонсировать лишь бы горлум и далее сидел с лицом аутиста в мю.
    Вообще вы заметили фаны др клубов хотели что б у нас подольше сидели Мойес, Галя, Моур, а щас и викинг.
    Как бы со стороны виднее что у нас уже 4-й тренер дно либо сбитый летчик.
    Я за то чтобы викинг сам съебал с кресла как бывший игрок из-за уважения к великому клубу.
    Абрамович такие решение делает по красоте, игры в сезоне не видно пошел на х*й придет тот кто даст игру.

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  9. slash-lfc 22.09.2019 18:04 # slash-lfc
    Бляяяя, Гутцайт комментит, хейтер Лифака.

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  10. empry 22.09.2019 18:00 # empry
    МЮ в этом сезоне самая неинтересная команда с точки зрения не только просмотра игр, но и в целом футбольного развития. Проект Лэмпарда выглядит интереснее, хотя по философии оба тренера похожи друг на друга. Все идет как и ожидалось. В лучшем случае в ноябре Оле сам подаст в отставку. Еще один сезон потерян. Уму непостижимо, как можно было в текущей ситуации назначить главным тренером человека без опыта. Особенно в такой сложной ситуации как увольнение предыдущего коуча из-за неудовлетворительных результатов и нежелание топовых игроков идти в команду, которую лихорадит уже который год. Понятно, что Вудворд тот еще футбольный сверхразум, но не настолько же.

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  11. dallaslp 22.09.2019 18:00 # dallaslp
    Ширер: "Юнайтед" должен возместить своим фанатам стоимость билетов после 2:0, а также добавить еще пару сотен сверху"

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  12. chelsea88 22.09.2019 17:59 # chelsea88
    Такой мю мне нравится...

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  13. rj1992 22.09.2019 17:59 # rj1992
    Остался кипелофф 89 в турне aplo4ka
    арс п1
    мс п1
    лфк п2
    Может хоть один из 11 человек дать три исхода верных?

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  14. maxvel 22.09.2019 17:58 # maxvel
    6 туров -8 очков.
    пошел нахуй голум!

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  15. van-der-slav 22.09.2019 17:58 # van-der-slav
    отомстили

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  16. only--liverpool 22.09.2019 17:57 # only--liverpool
    Всё ман сливной бачок юнайтед выпилился из гонки.
    Следом за ним пойдет челси. Скриньте.
    Уахахахахахахаха

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  17. gerrard08 22.09.2019 17:57 # gerrard08
    Скам превращается в гг по ментальности. Это радует)

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  18. romboy 22.09.2019 17:56 # romboy
    Говорю вроде бы банальные вещи, но об этом почитайте автобиографию Фэрги, почитайте автобиографию Кантона, почитайте автобиографию Роя Кина. Они об этом говорят: прежде всего моральный дух манчестер юнайтед. Они пили вместе, они покупали смазку вместе, они драли жепы во время перерыва вместе, а эти мальчики дерут только себя, только через шорты, на свой карман насаживают и они не понимают в какой команде они играют - это психологическая проблема, это проблема номер один сейчас у манчестер юнайтед!

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  19. reams 22.09.2019 17:56 # reams
    чет думал это у пенсов состав уровня ВХ, а это оказывается у манков, хотя почему как, видим, что даже хуже ))

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