Гвардиола: "Сегодня больше нет секретов"

Хосеп Гвардиола Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал хакерский взлом, которому подвергся его клуб со стороны "Ливерпуля" в 2013 году.

Ранее днем издание The Times рассказало об "одном из крупнейших скандалов в эру Премьер-Лиги". Это случилось шесть лет назад, когда "Ливерпуль" попался на взломе скаутской системы "Сити" Scout7 и был вынужден выплатить в качестве компенсации 1 миллион фунтов.

После победы 8:0 над "Уотфордом" Гвардиола признался, что ничего не знает об этой истории, но считает невозможным хранить секреты в современном мире информационных технологий.

"Сегодня больше нет секретов. Посмотрите, что происходит с большими правительствами в Штатах, России и везде. Все все узнают. Секретов больше нет. Хотите что-то сохранить в секрете? Не говорите даже другу, не оставляйте следов на устройствах или мобильных телефонах, потому что сегодня всякое может произойти".

Я не знаю, что случилось с "Ливерпулем" тогда, вам нужно спросить их. Меня здесь еще не было, поэтому я не знаю. То был 2013 год. Я предпочитаю никак это не комментировать и в следующий раз не буду пользоваться Интернетом", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.


Метки Гвардиола, Ливерпуль, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 21.09.2019 23:00

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  1. griezmann 21.09.2019 23:40 # griezmann
    КОРОЛЬ!!!

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  2. tyhonovecky 21.09.2019 23:35 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  3. mr-s1n1st3r 21.09.2019 23:18 # mr-s1n1st3r
    и в следующий раз не буду пользоваться Интернетом

    Источник: http://fapl.ru/posts/73553/#reply

    Норм лысый погорел, боится, что его интимные фото скинут, на которых он с Месси шалил.

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  4. mancunia-planet 21.09.2019 23:02 # mancunia-planet
    вор должен сидеть в тюрьме

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