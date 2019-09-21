Гвардиола: "Сегодня больше нет секретов"

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола прокомментировал хакерский взлом, которому подвергся его клуб со стороны "Ливерпуля" в 2013 году.

Ранее днем издание The Times рассказало об "одном из крупнейших скандалов в эру Премьер-Лиги". Это случилось шесть лет назад, когда "Ливерпуль" попался на взломе скаутской системы "Сити" Scout7 и был вынужден выплатить в качестве компенсации 1 миллион фунтов.



После победы 8:0 над "Уотфордом" Гвардиола признался, что ничего не знает об этой истории, но считает невозможным хранить секреты в современном мире информационных технологий.



"Сегодня больше нет секретов. Посмотрите, что происходит с большими правительствами в Штатах, России и везде. Все все узнают. Секретов больше нет. Хотите что-то сохранить в секрете? Не говорите даже другу, не оставляйте следов на устройствах или мобильных телефонах, потому что сегодня всякое может произойти".



Я не знаю, что случилось с "Ливерпулем" тогда, вам нужно спросить их. Меня здесь еще не было, поэтому я не знаю. То был 2013 год. Я предпочитаю никак это не комментировать и в следующий раз не буду пользоваться Интернетом", — цитирует Гвардиолу The Telegraph.