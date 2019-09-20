Каррагер убежден, что зубы Суареса стоили "Ливерпулю" титула

Джейми Каррагер обвинил своего бывшего партнера по "Ливерпулю" Луиса Суареса, что выходка того стоила "красным" титула Премьер-Лиги в сезоне 2013/14.

В своем прощальном сезоне на "Энфилде" Суарес стал лучшим бомбардиром Премьер-Лиги, забив 31 гол в 33 матчах, а также был признан Игроком Года по версии PFA.



Однако вклада Суареса оказалось недостаточно для титула — "Ливерпуль" уступил "Манчестер Сити" два очка на финише.



Суарес уверен, что "красные" смогли бы опередить "горожан", если бы не шестиматчевая дисквалификация Луиса на старте кампании — уругваец был отлучен от футбола за то, что в апреле 2013 укусил защитника "Челси" Бранислава Ивановича.



"Я совершенно не был в курсе того инцидента, но когда вернулся в раздевалку, люди заговорили, что Луис укусил Ивановича".



"Кто-то спросил его насчет этого, но он отрицал. Вспоминая об этом, я думаю, что это стоило "Ливерпулю" титула в следующем сезоне".



"Суарес был дисквалифицирован на пять или шесть матчей. Суарес был на голову сильнее любого другого игрока в лиге — он забивал почти в каждом матче".



"В четырех первых матчах, что он пропустил, "Ливерпуль" уступил 1:0 "Саутгемптону" и сыграл вничью с "Суонси". Они потеряли пять очков".



"Если бы Суарес играл, они, вероятно, выиграли бы оба этих матча. В то время это не было очевидно, но сейчас, оглядываясь назад, ты понимаешь, что эти матчи сложились бы иначе, если бы он — учитывая то, каким игроком он был в том сезоне — в них сыграл", — сообщил Каррагер Sky Sports.



