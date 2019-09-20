Бернарду Силва уверен, что "Сити" преодолеет свои проблемы

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва уверен, что его команда преодолеет свои проблемы в оборонительной линии.

"Горожане" оказались под серьезным давлением, потеряв с травмами Эмерика Лапорта и Джона Стоунса. Усугубляет ситуацию возросшее до пяти очков отставание от "Ливерпуля" в Премьер-Лиге.



Сложившиеся обстоятельства не помешали "Сити" разгромить "Шахтер" в Лиге Чемпионов со счетом 0:3, и эту победу Силва воспринимает как реакцию своего клуба на трудности и критику.



"Люди могут критиковать и говорить, что пожелают. Нам не нужно никому и ничего доказывать после того, чего мы добились в двух предыдущих сезонах. Мы расслаблены".



"Конечно, мы не рады потому что мы хотим становиться лучше, и мы знаем, что поражение от "Ньюкасла" — это не идеально, однако у всех команд бывают хорошие и плохие моменты. Невозможно провести три сезона, чтобы у тебя были только хорошие моменты".



"Иногда бывают плохие моменты, и важно лишь то, как ты реагируешь на них. Вы должны показать, какой хорошей командой являетесь, и именно это мы стараемся делать. Прежде мы всегда хорошо реагировали на плохие моменты, и мы постараемся сделать это снова", — цитирует Сильву Sky Sports.