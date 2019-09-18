Пол Митчелл отказал четырем клубам Премьер-Лиги
Один из талантливейших скаутов Европы Пол Митчелл отверг интерес сразу четырех клубов Премьер-Лиги, заключив новый контракт с Red Bull.
На протяжении последнего года не утихали слухи, что "Манчестер Юнайтед" рассматривает Митчелла на должность технического или спортивного директора.
По информации Sky Sports, предложить работу Полу также были готовы "Челси", "Арсенал", некоторые клубы Бундеслиги и остальной Европы.
Однако сегодня бывший скаут "Тоттенхэма" и "Саутгемптона" положил конец спекуляциям насчет своего будущего, получив повышение внутри Red Bull.
В конце сентября Митчелл покинет роль главы скаутской службы "РБ Лейпциг", чтобы стать техническим директором футбольного подразделения Red Bull и курировать трансферную политику всех клубов холдинга.
Добавим, менее чем за два года работы Митчелл помог "РБ Лейпциг" значительно укрепить состав, благодаря чему "быки" сейчас лидируют в Бундеслиге, а в Лиге Чемпионов стартовали с победы 1:2 над "Бенфикой".
18.09.2019 23:00
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Источник: http://fapl.ru/posts/73461/
Хммммм....
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