"Бирмингем" оштрафован за нападение своего фаната на Грилиша

"Бирмингем" был оштрафован на 42,500 фунтов за атаку фаната на полузащитника "Астон Виллы" Джека Грилиша.

Напомним, последнее бирмингемское дерби, сыгранное на "Сент-Эндрюс" в марте в рамках Чемпионшипа, было омрачено отвратительным инцидентом, когда агрессивный болельщик домашней команды выбежал на поле и ударил Грилиша сзади по голове.



Этим грубияном оказался 27-летний Пол Митчелл, которого суд уже на следующий день приговорил к 14 неделям тюремного заключения.



FA оказалась менее расторопной при разборе этой ситуации и вынесла свой вердикт только сегодня, наложив денежный штраф на "Бирмингем", как на клуб, не сумевший обеспечить должную безопасность на своем домашнем матче. Также "браммиз" были предупреждены, что повторная провинность повлечет за собой более суровые санкции.



