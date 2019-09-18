"Челси" стартовал в Лиге Чемпионов, проиграв дома "Валенсии"

Осечка Росса Баркли при исполнении пенальти не позволила "Челси" уйти от домашнего поражения против "Валенсии" в стартовом матче группового этапа Лиги Чемпионов — 0:1.

Наставник "синих" Фрэнк Лэмпард был предсказуем в выборе состава — те же игроки, что начинали матч против "Вулверхэмптона", за исключением травмированного Антонио Рюдигера, вместо которого появился Курт Зума.



Хозяева обнадеживающим образом начали матч, подвергнув "Валенсию" серьезному давлению. Однако затем гости получили передышку, возникшую из-за вынужденной замены Мейсона Маунта, против которого жестко сыграл бывший полузащитник "Арсенала" Франсис Кокелен.



Переведя дух, гости выправили игру и стали пытаться контратаковать, но "Челси" по-прежнему смотрелся лучше. Неплохие моменты имели Тэмми Абрахэм и Виллиан, но их подвела точность.



Вскоре после начала второго тайма Маркос Алонсо отметился хорошим ударом со штрафного, однако голкипер "Валенсии" Яспер Силессен в прыжке отразил мяч.



Нельзя не признать, что после перерыва "летучие мыши" добавили, и в итоге это вылилось в гол. На 74-й минуте "Челси" показал ужасную организацию при розыгрыше штрафного у своих ворот, позволив Родриго совершить рывок и пробить ногой в касание после навесной передачи партнера со стандарта — 0:1. Никто не опекал бывшего игрока "Болтона".



Естественно, "синие" активизировались и пошли отыгрываться. Свой шанс хозяева получили — при помощи VAR рефери назначил пенальти за игру рукой, однако отобравший мяч у Виллиана Росс Баркли промахнулся с 11-метровой отметки, лишь задев перекладину.



Фрэнк Лэмпард вновь может посетовать, что результаты его команды не соответствуют игре, однако он обязан разделить вину и за оборону при роковом штрафном, и за нереализованный пенальти. Как кажется, среди игроков "Челси" не было единого мнения, что к точке должен был подойти Баркли.



"Челси" (Англия) — "Валенсия" — 0:1 (0:0)



Гол: Родриго 74.



"Челси": Аррисабалага, Томори, Зума (Жиру 73), Кристенсен, Аспиликуэта, Ковачич (Баркли 80), Жоржиньо, Алонсо, Маунт (Педро 16), Абрахэм, Виллиан.



"Валенсия": Силлессен, Васс, Гарай, Паулиста, Гайя, Кокелен, Кондогбиа, Парехо, Черышев (Диакаби 90), Родриго (Ли 90), Гамейро (Гомес 70).



Предупреждения: Жоржиньо, Жиру — Кокелен.