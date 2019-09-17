Лено считает, что "Арсеналу" повезло уехать от "Уотфорда" с очком

Бернд Лено Голкипер "Арсенала" Бернд Лено признал, что его команде еще повезло добыть ничью 2:2 в выездном матче против "Уотфорда".

В минувшее воскресенье на "Викаридж Роуд" "канониры" разбазарили преимущество в два гола, добытое благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга в первом тайме.

Во втором тайме "Уотфорд" доминировал над соперником, забил два гола и, как считает Лено, больше заслуживал победы.

"Думаю, во втором тайме мы совершенно потеряли контроль над игрой. Дистанция между полузащитой и нападающими, а также дистанции между всеми остальными звеньями были слишком большими. "Уотфорд" заслуживал минимум ничью".

"Мы очень разочарованы, потому что мы контролировали игру, но совершили две дурацкие ошибки, и эти две ошибки привели к пропущенным голам. Нам еще повезло, что мы не проиграли этот матч", — цитирует Лено Daily Mail.


Метки Арсенал, Лено, Уотфорд

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 15:00

Количество просмотров Просмотров: 820

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  1. verh 17.09.2019 16:28 # verh
    недоадмин ты теряешь навыки.... заголовок должен был быть таким: "Арсеналу удалось сохранить очко в матче с уотфордом"

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  2. radik86radik 17.09.2019 16:15 # radik86radik
    После ничьей с «шершнями» Обамеянг с горя напился.
    Спустя несколько часов после игры в Уотфорде папарацци поймали Пьера в одном из ночных лондонских клубов - “Libertine”. Габонец выглядел неприглядно и явно немало принял на грудь.

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  3. chelsea88 17.09.2019 15:52 # chelsea88
    Норм уотфорд вые6ал гейклуб в очко...

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  4. lancerlancer1 17.09.2019 15:16 # lancerlancer1
    Все, абсолютно все ссут на ггунеров.)))))

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  5. sumeo 17.09.2019 15:10 # sumeo
    с расширенным очком

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  6. chr1s8rown 17.09.2019 15:07 # chr1s8rown
    Адекват

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  7. monsieurgood 17.09.2019 15:05 # monsieurgood
    FAPL.ru — Английская Премьер-Лига
    Лено считает, что "Арсеналу" повезло уехать от "Уотфорда" с очком

    Источник: http://fapl.ru/posts/73458/


    https://www.youtube.com/watch?v=CV0RKdJ6ITI

    (ответить)

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