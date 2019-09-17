Лено считает, что "Арсеналу" повезло уехать от "Уотфорда" с очком

Голкипер "Арсенала" Бернд Лено признал, что его команде еще повезло добыть ничью 2:2 в выездном матче против "Уотфорда".

В минувшее воскресенье на "Викаридж Роуд" "канониры" разбазарили преимущество в два гола, добытое благодаря дублю Пьер-Эмерика Обамеянга в первом тайме.



Во втором тайме "Уотфорд" доминировал над соперником, забил два гола и, как считает Лено, больше заслуживал победы.



"Думаю, во втором тайме мы совершенно потеряли контроль над игрой. Дистанция между полузащитой и нападающими, а также дистанции между всеми остальными звеньями были слишком большими. "Уотфорд" заслуживал минимум ничью".



"Мы очень разочарованы, потому что мы контролировали игру, но совершили две дурацкие ошибки, и эти две ошибки привели к пропущенным голам. Нам еще повезло, что мы не проиграли этот матч", — цитирует Лено Daily Mail.