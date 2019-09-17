Невилл: "Стоунс и Отаменди будут стоить "Сити" титула"

Эксперт Sky Sports Гари Невилл уверен, что "Манчестер Сити" обречен на поражение в чемпионской гонке Премьер-Лиги, если Джон Стоунс и Николас Отаменди продолжат играть в центре обороны.

Отъезд в "Андерлехт" Венсана Компани и тяжелая травма Эмерика Лапорта сделали выбор главного тренера Хосепа Гвардиолы в центре обороны почти безальтернативным — из профильных игроков на этой позиции остались только Стоунс и Отаменди.



Гвардиола доверился этой паре в матче против "Норвича", однако "горожане" потерпели поражение со счетом 3:2. По мнению Невилла, "Сити" подпишет себе приговор, если не изменит сочетание центральных защитников.



"Гвардиола поставил крест на этой связке еще 18 месяцев назад, когда в клуб пришел Эмерик Лапорт".



"Отаменди, действуя как центральный защитник, постоянно попадается и позволяет сопернику проводить быстрые атаки. Он не соответствует тому типу центрального защитника, который нужен Гвардиоле. Он хладнокровен, но он слишком опрометчив".



"Во время работы с "Манчестер Юнайтед" сэр Алекс Фергюсон мог сказать определенным игрокам: "Все, с тебя хватит". Поражение "Сити" от "Ливерпуля" со счетом 4:3 было тем самым матчем, когда Гвардиола решил, что Стоунс и Отаменди не могут играть вместе".



"Травма Лапорта и отсутствие замены Венсану Компани являются большой проблемой для "Манчестер Сити". Стоунс и Отаменди сыграли только 25 матчей вместе в Премьер-Лиге при Гвардиоле".



"При них команда пропускает в среднем за матч больше, чем с какой-либо другой связкой центральных защитников. Когда они на поле, команда играет меньше "сухих" матчей, чаще пропускает три гола или более, снижается процент побед".



"Они будут стоить "Манчестер Сити" титула Премьер-Лиги. Если эти двое будут играть вместе, сохраняя свою текущую форму, им не выиграть лигу", — сообщил Невилл в эфире.