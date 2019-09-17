Азар рассказал о разнице между фанатами "Челси" и "Реала"

Плеймейкер "Реала" Эден Азар заявил, что фанаты "Челси" были менее требовательны, чем фанаты его нынешнего клуба.

Напомним, в июне "синие" продали Азара в "Реал" за 130 миллионов фунтов. В минувший уикенд Эден дебютировал за Королевский клуб, поучаствовав в победе над "Леванте" со счетом 3:2, и сразу же почувствовал разницу в отношении болельщиков.



"Думаю, фанаты здесь — это настоящие фанаты".



"В Англии не так уж много фанатов. Там людям просто нравится футбол. Там много молодежи, взрослых, тинейджеров, и их интересует игра в футбол, но насчет своих команд они не так фанатичны".



"Когда я выступал за "Челси" и мы проигрывали, мы были расстроены так же, как и фанаты, но я никогда не ощущал поражение как катастрофу".



"Когда ты в "Реале", даже несмотря на то, что это мой первый год здесь, из разговоров с фанатам я уяснил, что они всегда ожидают от тебя победы в Лиге Чемпионов".



"Думаю, именно поэтому с этим турниром связаны такие большие ожидания, и именно поэтому наш клуб выигрывал этот турнир чаще, чем кто-либо", — цитирует Азара Sky Sports.