Азар рассказал о разнице между фанатами "Челси" и "Реала"

Эден Азар Плеймейкер "Реала" Эден Азар заявил, что фанаты "Челси" были менее требовательны, чем фанаты его нынешнего клуба.

Напомним, в июне "синие" продали Азара в "Реал" за 130 миллионов фунтов. В минувший уикенд Эден дебютировал за Королевский клуб, поучаствовав в победе над "Леванте" со счетом 3:2, и сразу же почувствовал разницу в отношении болельщиков.

"Думаю, фанаты здесь — это настоящие фанаты".

"В Англии не так уж много фанатов. Там людям просто нравится футбол. Там много молодежи, взрослых, тинейджеров, и их интересует игра в футбол, но насчет своих команд они не так фанатичны".

"Когда я выступал за "Челси" и мы проигрывали, мы были расстроены так же, как и фанаты, но я никогда не ощущал поражение как катастрофу".

"Когда ты в "Реале", даже несмотря на то, что это мой первый год здесь, из разговоров с фанатам я уяснил, что они всегда ожидают от тебя победы в Лиге Чемпионов".

"Думаю, именно поэтому с этим турниром связаны такие большие ожидания, и именно поэтому наш клуб выигрывал этот турнир чаще, чем кто-либо", — цитирует Азара Sky Sports.


Метки Азар, болельщики, Реал, Челси

Автор mihajlo   

Дата 17.09.2019 08:00

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Последние комментарии:




  1. largo-winch 17.09.2019 09:26 # largo-winch
    а в это время на Стадион Бернабеу не приходит даже пол стадиона)) бггг

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  2. mototroller 17.09.2019 09:25 # mototroller
    Норм так про фанов ливерпукав семпионав опоссал ))). Он же не про фанов Челси а про фаеов англии в целом сказал ))))

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  3. aliabiev 17.09.2019 08:36 # aliabiev
    Красиво, только на Челси собирается полный стадик, не важно с кем играют, а на реал-леванте пришло пол стадиона, но что не скажешь за бабки Переса
    Реал самый гнилой клуб мира

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  4. ganinilyha 17.09.2019 08:32 # ganinilyha
    В Англии те ещё терпилы. С игроками вроде Микелов, Матичей, Алонсо.. в Аргентине бы уже их давно туалетной бумагой закидали.
    СБ вообще последний раз отжигал, когда Наполи нагибали.

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  5. mikkiynwa 17.09.2019 08:26 # mikkiynwa
    Норм поссал на фанатов Челче

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  6. karimov-mu 17.09.2019 08:26 # karimov-mu
    "Думаю, фанаты здесь — это настоящие фанаты".

    "В Англии не так уж много фанатов. Там людям просто нравится футбол"

    Легенда челси опустила своих бывших болел

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  7. lampard78 17.09.2019 08:08 # lampard78
    Вот сейчас я ещё сильнее захотел повторения тех исторических стопроцентно английских финалов еврокубков. Хотя, конечно, это объяснимо, лалига - унылейшее говно, гда две команды сражаются друг с другом уже десятки лет и поэтому у них такой акцент на еврокубки. В Англии внутренние турниры в полном порядке, такого смещения на еврокубки нет. Тем приятнее будет, когда в конце сезона Эден по телеку посмотрит, как английский клуб берёт эту столь желанную для него чашку.

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