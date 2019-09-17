Азар рассказал о разнице между фанатами "Челси" и "Реала"
Плеймейкер "Реала" Эден Азар заявил, что фанаты "Челси" были менее требовательны, чем фанаты его нынешнего клуба.
Напомним, в июне "синие" продали Азара в "Реал" за 130 миллионов фунтов. В минувший уикенд Эден дебютировал за Королевский клуб, поучаствовав в победе над "Леванте" со счетом 3:2, и сразу же почувствовал разницу в отношении болельщиков.
"Думаю, фанаты здесь — это настоящие фанаты".
"В Англии не так уж много фанатов. Там людям просто нравится футбол. Там много молодежи, взрослых, тинейджеров, и их интересует игра в футбол, но насчет своих команд они не так фанатичны".
"Когда я выступал за "Челси" и мы проигрывали, мы были расстроены так же, как и фанаты, но я никогда не ощущал поражение как катастрофу".
"Когда ты в "Реале", даже несмотря на то, что это мой первый год здесь, из разговоров с фанатам я уяснил, что они всегда ожидают от тебя победы в Лиге Чемпионов".
"Думаю, именно поэтому с этим турниром связаны такие большие ожидания, и именно поэтому наш клуб выигрывал этот турнир чаще, чем кто-либо", — цитирует Азара Sky Sports.
17.09.2019 08:00
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Последние комментарии:
а в это время на Стадион Бернабеу не приходит даже пол стадиона)) бггг
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Норм так про фанов ливерпукав семпионав опоссал ))). Он же не про фанов Челси а про фаеов англии в целом сказал ))))
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Красиво, только на Челси собирается полный стадик, не важно с кем играют, а на реал-леванте пришло пол стадиона, но что не скажешь за бабки Переса
Реал самый гнилой клуб мира
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В Англии те ещё терпилы. С игроками вроде Микелов, Матичей, Алонсо.. в Аргентине бы уже их давно туалетной бумагой закидали.
СБ вообще последний раз отжигал, когда Наполи нагибали.
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Норм поссал на фанатов Челче
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"Думаю, фанаты здесь — это настоящие фанаты".
"В Англии не так уж много фанатов. Там людям просто нравится футбол"
Легенда челси опустила своих бывших болел
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Вот сейчас я ещё сильнее захотел повторения тех исторических стопроцентно английских финалов еврокубков. Хотя, конечно, это объяснимо, лалига - унылейшее говно, гда две команды сражаются друг с другом уже десятки лет и поэтому у них такой акцент на еврокубки. В Англии внутренние турниры в полном порядке, такого смещения на еврокубки нет. Тем приятнее будет, когда в конце сезона Эден по телеку посмотрит, как английский клуб берёт эту столь желанную для него чашку.
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