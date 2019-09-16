Клопп признал, что "Ливерпуль" уступает "Сити"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп признал превосходство "Манчестер Сити" над своей командой.

В минувший уикенд легенда "красных" Джейми Каррагер вызвал праведный гнев фанатов своего бывшего клуба, заявив, что "Сити" лучше "Ливерпуля".



И хотя "Ливерпуль" является действующим победителем Лиги Чемпионов и в данный момент лидирует в Премьер-Лиге со 100-процентным результатом, Клопп соглашается с Каррагером.



"Мы не можем быть лучшей командой в Европе, потому что лучшей команде в мире является "Манчестер Сити", а Европа, как я слышал, находится на той же планете".



"Есть много хороших команд, и ты должен постоянно доказывать, что заслуживаешь находится среди них".



"В прошлом году мы были очень хороши. Я не уверен, что мы были лучшей командой в Европе, но мы были очень хороши в правильные моменты, и по этой причине мы выиграли Лигу Чемпионов", — цитирует Клоппа Sky Sports.