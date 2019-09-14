У Дивока Ориги травма лодыжки

Нападающий "Ливерпуля" Дивок Ориги получил травму лодыжки в матче Премьер-Лиги против "Ньюкасла".

Субботний матч Премьер-Лиги против "сорок" Ориги начал в стартовом составе, однако еще до перерыва был вынужден уступить свое место на поле "Энфилда" Роберто Фирмино.



После победы 3:1 главный тренер "красных" Юрген Клопп заявил, что теперь ждет новостей от докторов.



"К сожалению, Дивок подвернул свою лодыжку на ранней стадии матча, и ему пришлось уйти с поля. Все мы надеемся, что он избежал серьезной травмы. Он мог продолжить игру, и это признак того, что не все так плохо. Ему предстоит углубленное обследование, и мы надеемся, все обойдется".



"Это было мое решение выпустить его в старте на левый фланг, а Садио Мане отправить в центр. Прежде мы уже видели, что это работает, но сегодня это не сработало против команды, которая обороняется так глубоко. По этой причине мы и перестроились по ходу матча", — цитирует Клоппа Sky Sports.