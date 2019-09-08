Де Хеа решил не подписывать новый контракт с "Юнайтед"
Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сообщил друзьям, что отклонит предложение своего клуба о новом контракте.
В данный момент у Де Хеа идет заключительный год по действующему контракту, а это означает, что уже в январе Давид сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.
При этом "красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Де Хеа до 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером в мире, однако 28-летний испанец не собирается соглашаться на новую сделку, утверждает The Sun.
Daily Mirror в свою очередь сообщает, что "Ювентус" настроен уже в январе заключить предварительный контракт с Де Хеа, чтобы следующим летом подписать Давида свободным агентом — точно так же чемпионы Серии А заполучили полузащитника Аарона Рэмси из "Арсенала" в прошлом сезоне.
Еще одно издание, Marca, пишет об интересе "Юнайтед" к Яну Облаку из "Атлетико" как к замене для Де Хеа. Утверждается, что "дьяволы" отчаялись продлить сотрудничество с Давидом и теперь ищут себе нового первого номера.
В Мадриде у Облака есть контракт до 2023 года, и чтобы заполучить Яна, "Юнайтед" придется выплатить отступные в размере 109 млн. фунтов.
08.09.2019 11:00
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Последние комментарии:
При этом "красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Де Хеа до 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером в мире
Даже это не останавливает Давида в желании уйти с помойки..он не дурак и понимает свои перспективы в бестрофейным куколдом. И кто сказал что Облак бросит клуб постоянно играющий в ЛЧ на гавно с 8 места???
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Даже хз куда его. Сейчас почти во всех топах хорошие вратари. Если Астон Вилла только какая нибудь.
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Мог бы летом сказать это, хотя бы продали его за хорошие деньги. А сейчас, либо в январе за копейки уйдёт, либо вообще бесплатно
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Неплохой размен, если отвлечься от денежной составляющей. Но манкам пох на деньги.
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Первые хорошие новости для спермоглотов в этом году.
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Если хочет уйти, пусть уходит. Любое его решение не вызовет вопросов, он многое дал клубу за все эти годы. А вместо него Облак это идеал просто.
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Слава богу
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Бизнес машина
Сцуко свободным агентом отпустить дехеа что бы потом отдать 100+ лямов за облака
Хотя если облак вменяем, вряд ли захочет идти в нынешний мю, ибо помойки хуже трудно найти
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ах ах норм процессы протекают в Маню конеч
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Де гея на лавку, пусть сидит дыра ебаная
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