Де Хеа решил не подписывать новый контракт с "Юнайтед"

Давид Де Хеа Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сообщил друзьям, что отклонит предложение своего клуба о новом контракте.

В данный момент у Де Хеа идет заключительный год по действующему контракту, а это означает, что уже в январе Давид сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.

При этом "красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Де Хеа до 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером в мире, однако 28-летний испанец не собирается соглашаться на новую сделку, утверждает The Sun.

Daily Mirror в свою очередь сообщает, что "Ювентус" настроен уже в январе заключить предварительный контракт с Де Хеа, чтобы следующим летом подписать Давида свободным агентом — точно так же чемпионы Серии А заполучили полузащитника Аарона Рэмси из "Арсенала" в прошлом сезоне.

Еще одно издание, Marca, пишет об интересе "Юнайтед" к Яну Облаку из "Атлетико" как к замене для Де Хеа. Утверждается, что "дьяволы" отчаялись продлить сотрудничество с Давидом и теперь ищут себе нового первого номера.

В Мадриде у Облака есть контракт до 2023 года, и чтобы заполучить Яна, "Юнайтед" придется выплатить отступные в размере 109 млн. фунтов.


Метки Атлетико, Де Хеа, Манчестер Юнайтед, Облак, Ювентус

Автор mihajlo   

Дата 08.09.2019 11:00

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  1. frisby 08.09.2019 11:59 # frisby
    При этом "красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Де Хеа до 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером в мире

    Даже это не останавливает Давида в желании уйти с помойки..он не дурак и понимает свои перспективы в бестрофейным куколдом. И кто сказал что Облак бросит клуб постоянно играющий в ЛЧ на гавно с 8 места???

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  2. thierryhenry14 08.09.2019 11:57 # thierryhenry14
    Даже хз куда его. Сейчас почти во всех топах хорошие вратари. Если Астон Вилла только какая нибудь.

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  3. lambert757 08.09.2019 11:45 # lambert757
    Мог бы летом сказать это, хотя бы продали его за хорошие деньги. А сейчас, либо в январе за копейки уйдёт, либо вообще бесплатно

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  4. sausage 08.09.2019 11:36 # sausage
    Неплохой размен, если отвлечься от денежной составляющей. Но манкам пох на деньги.

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  5. moneymaker 08.09.2019 11:36 # moneymaker
    Первые хорошие новости для спермоглотов в этом году.

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  6. mancunia-planet 08.09.2019 11:31 # mancunia-planet
    Если хочет уйти, пусть уходит. Любое его решение не вызовет вопросов, он многое дал клубу за все эти годы. А вместо него Облак это идеал просто.

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  7. manutd4life 08.09.2019 11:23 # manutd4life
    Слава богу

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  8. l-freeman 08.09.2019 11:16 # l-freeman
    Бизнес машина
    Сцуко свободным агентом отпустить дехеа что бы потом отдать 100+ лямов за облака

    Хотя если облак вменяем, вряд ли захочет идти в нынешний мю, ибо помойки хуже трудно найти

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  9. alexminck 08.09.2019 11:02 # alexminck
    ах ах норм процессы протекают в Маню конеч

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  10. quavo 08.09.2019 11:02 # quavo
    Де гея на лавку, пусть сидит дыра ебаная

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