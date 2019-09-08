Де Хеа решил не подписывать новый контракт с "Юнайтед"

Голкипер "Манчестер Юнайтед" Давид Де Хеа сообщил друзьям, что отклонит предложение своего клуба о новом контракте.

В данный момент у Де Хеа идет заключительный год по действующему контракту, а это означает, что уже в январе Давид сможет начать переговоры с заинтересованными клубами из-за рубежа.



При этом "красные дьяволы" готовы увеличить зарплату Де Хеа до 350 тысяч фунтов в неделю, что сделало бы Давида самым высокооплачиваемым голкипером в мире, однако 28-летний испанец не собирается соглашаться на новую сделку, утверждает The Sun.



Daily Mirror в свою очередь сообщает, что "Ювентус" настроен уже в январе заключить предварительный контракт с Де Хеа, чтобы следующим летом подписать Давида свободным агентом — точно так же чемпионы Серии А заполучили полузащитника Аарона Рэмси из "Арсенала" в прошлом сезоне.



Еще одно издание, Marca, пишет об интересе "Юнайтед" к Яну Облаку из "Атлетико" как к замене для Де Хеа. Утверждается, что "дьяволы" отчаялись продлить сотрудничество с Давидом и теперь ищут себе нового первого номера.



В Мадриде у Облака есть контракт до 2023 года, и чтобы заполучить Яна, "Юнайтед" придется выплатить отступные в размере 109 млн. фунтов.