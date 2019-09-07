Оуэн считает, что у МЮ и "Ливерпуля" одинаковые по силе составы
Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что его бывшие клубы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" обладают примерно равными по силе составами.
"Юнайтед" и "Ливерпуль" не были конкурентами в прошлом сезоне и едва ли будут в этом — после четырех туров "красные дьяволы" уступают уже семь очков подопечным Юргена Клоппа.
По мнению Оуэна, Оле Гуннар Сульшер обладает вполне достойным подбором игроком, чтобы соперничать с "Ливерпулем", поэтому все зависит от тренерской работы.
"Не многие люди могли представить глубину упадка "Манчестер Юнайтед" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию".
"На протяжении этого периода они брали кое-какие трофеи, что слегка сглаживало углы, но в целом они являлись тенью самих себя прежних времен".
"Я совсем не думаю, что все их игроки настолько плохи. Если взглянуть, например, на "Ливерпуль", разве игроки "Юнайтед" сильно им уступают? Я так не думаю".
"Но это правда, что игроки "Ливерпуля" обладают лучшим пониманием, сыгранностью и уверенностью, да".
"На днях я разговаривал с Джоном Барнсом об этом, и он сказал, что не видит никакой разницы в силе их составов. Так что "Манчестер Юнайтед" обладает отличным подбором игроков — просто тренер не получает той же отдачи от своей команды, как Пеп Гвардиола или Юрген Клопп от своих".
"Будет интересно посмотреть, получится ли это у Оле со временем", — сообщил Оуэн Daily Star.
07.09.2019 00:05
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Последние комментарии:
ещё 1 такого типа откровение от оуэна-и я перестану его уважать_ ну нахезал сам себе уже по самые края чел.. с колько можно свистеть и не по делу?что то уже почти в каждой теме -его пёрлы?) -или может кто то подставить его хочет-его цитатами из книги автобиографии??
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Оуэн даже на фоне Нэвиллов, Караггеров и прочей шелухи выглядит как последний солнечный мальчик.Такое ощущение, что тип реально с планеты Нибиру.Или на фоне проваленной в днище, после ЗМ, карьеры он жестко подсел на что-то тяжелое.Лютый топарик
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Рашфорд+Лингард+Чонг = Фирмино+Салах+Мане
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Алиса > Гей
Ввд+Матип >>> Макгвире+Линда
Про крайних молчу
В центре примерно паритет
Об атаке промолчим
Итого 3/4 линий МЮ недотягивает, и это понятно любому здрпвомыслящему человеку, даже болеле МЮ, но не Оуэну.
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Оуэн всё не угомонится)
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