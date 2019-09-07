Оуэн считает, что у МЮ и "Ливерпуля" одинаковые по силе составы

Бывший нападающий сборной Англии Майкл Оуэн считает, что его бывшие клубы "Манчестер Юнайтед" и "Ливерпуль" обладают примерно равными по силе составами.

"Юнайтед" и "Ливерпуль" не были конкурентами в прошлом сезоне и едва ли будут в этом — после четырех туров "красные дьяволы" уступают уже семь очков подопечным Юргена Клоппа.



По мнению Оуэна, Оле Гуннар Сульшер обладает вполне достойным подбором игроком, чтобы соперничать с "Ливерпулем", поэтому все зависит от тренерской работы.



"Не многие люди могли представить глубину упадка "Манчестер Юнайтед" с момента ухода сэра Алекса Фергюсона на пенсию".



"На протяжении этого периода они брали кое-какие трофеи, что слегка сглаживало углы, но в целом они являлись тенью самих себя прежних времен".



"Я совсем не думаю, что все их игроки настолько плохи. Если взглянуть, например, на "Ливерпуль", разве игроки "Юнайтед" сильно им уступают? Я так не думаю".



"Но это правда, что игроки "Ливерпуля" обладают лучшим пониманием, сыгранностью и уверенностью, да".



"На днях я разговаривал с Джоном Барнсом об этом, и он сказал, что не видит никакой разницы в силе их составов. Так что "Манчестер Юнайтед" обладает отличным подбором игроков — просто тренер не получает той же отдачи от своей команды, как Пеп Гвардиола или Юрген Клопп от своих".



"Будет интересно посмотреть, получится ли это у Оле со временем", — сообщил Оуэн Daily Star.