Майкл Оуэн не считает Рэшфорда бомбардиром

Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что сомневается в бомбардирском таланте Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".

Еще в прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал Рэшфорда своим основным центральным нападающим. А после отъезда с "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса именно на плечи Маркуса легло бомбардирское бремя в "Юнайтед".



Однако Оуэн сомневается, что Рэшфорд будет забивать мячи десятками. Майкл не чувствует, что Маркус одержим голами.



"Я не думаю, что забивать голы — это то, что он делает с закрытыми глазами".



"Думаю, его игру нужно оценивать не только по забитым голам, но также по результативным передачам и всему прочему. Он более разносторонний игрок, чем был я".



"У него отличный прием мяча и разнообразная техника, чего у меня никогда не было, но у него нет инстинкта убийцы, который был у меня. Я был просто одержим голами".



"Игроки вроде Робби Фаулера, Серхио Агуэро или Харри Кейна — это люди, которые одержимы голами. Я не думаю, что он одержим голами", — цитирует Оуэна The Telegraph.