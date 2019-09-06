Майкл Оуэн не считает Рэшфорда бомбардиром
Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что сомневается в бомбардирском таланте Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".
Еще в прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал Рэшфорда своим основным центральным нападающим. А после отъезда с "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса именно на плечи Маркуса легло бомбардирское бремя в "Юнайтед".
Однако Оуэн сомневается, что Рэшфорд будет забивать мячи десятками. Майкл не чувствует, что Маркус одержим голами.
"Я не думаю, что забивать голы — это то, что он делает с закрытыми глазами".
"Думаю, его игру нужно оценивать не только по забитым голам, но также по результативным передачам и всему прочему. Он более разносторонний игрок, чем был я".
"У него отличный прием мяча и разнообразная техника, чего у меня никогда не было, но у него нет инстинкта убийцы, который был у меня. Я был просто одержим голами".
"Игроки вроде Робби Фаулера, Серхио Агуэро или Харри Кейна — это люди, которые одержимы голами. Я не думаю, что он одержим голами", — цитирует Оуэна The Telegraph.
06.09.2019 20:00
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Последние комментарии:
обычный бегунок.
даже не навязывает борьбу цз соперника
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одержимый, норм карьера
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После слов отличный прием мяча, читать дальше не стоит) сцуко, как такое можно было ляпнуть?
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пидарасы надо было брать икарди, вот он убийца
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слишком много новостей поМЮйки на главной и возле нее
пихуйло это не фан сайт
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нынешний муму это сборище дойных коров мешка
не более
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красава, Майкл, ты мой кумир детства <3
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