Майкл Оуэн не считает Рэшфорда бомбардиром

Маркус Рэшфорд Бывший нападающий "Ливерпуля" и сборной Англии Майкл Оуэн заявил, что сомневается в бомбардирском таланте Маркуса Рэшфорда из "Манчестер Юнайтед".

Еще в прошлом сезоне главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер сделал Рэшфорда своим основным центральным нападающим. А после отъезда с "Олд Траффорд" Ромелу Лукаку и Алексиса Санчеса именно на плечи Маркуса легло бомбардирское бремя в "Юнайтед".

Однако Оуэн сомневается, что Рэшфорд будет забивать мячи десятками. Майкл не чувствует, что Маркус одержим голами.

"Я не думаю, что забивать голы — это то, что он делает с закрытыми глазами".

"Думаю, его игру нужно оценивать не только по забитым голам, но также по результативным передачам и всему прочему. Он более разносторонний игрок, чем был я".

"У него отличный прием мяча и разнообразная техника, чего у меня никогда не было, но у него нет инстинкта убийцы, который был у меня. Я был просто одержим голами".

"Игроки вроде Робби Фаулера, Серхио Агуэро или Харри Кейна — это люди, которые одержимы голами. Я не думаю, что он одержим голами", — цитирует Оуэна The Telegraph.


Метки Манчестер Юнайтед, Оуэн, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 20:00

Количество просмотров Просмотров: 927

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  1. chr1s8rown 06.09.2019 21:23 # chr1s8rown
    обычный бегунок.
    даже не навязывает борьбу цз соперника

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  2. mancunia-planet 06.09.2019 21:15 # mancunia-planet
    одержимый, норм карьера

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  3. l-freeman 06.09.2019 20:49 # l-freeman
    После слов отличный прием мяча, читать дальше не стоит) сцуко, как такое можно было ляпнуть?

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  4. quavo 06.09.2019 20:43 # quavo
    пидарасы надо было брать икарди, вот он убийца

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  5. godlike 06.09.2019 20:42 # godlike
    слишком много новостей поМЮйки на главной и возле нее
    пихуйло это не фан сайт

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  6. blackdreamer 06.09.2019 20:39 # blackdreamer
    нынешний муму это сборище дойных коров мешка
    не более

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  7. stamford-bridge 06.09.2019 20:08 # stamford-bridge
    красава, Майкл, ты мой кумир детства <3

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