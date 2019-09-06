Оуэн: "Ливерпуль" хотел избавиться от Джеррарда"
Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн рассказал, что мерсисайдский клуб хотел избавиться от Стивена Джеррарда еще в 2013 году.
Как и Оуэн, Джеррард тоже является воспитанником академии "красных", заключив свой первый профессиональный контракт спустя 11 месяцев после Майкла.
Но если сам Оуэн покинул "Ливерпуль" уже в 2004 году, отправившись в "Реал", то Джеррард устоял перед соблазном присоединиться к "Челси" и выступал за родной клуб до 2015, когда он уехал в "ЛА Гэлакси" — уехал вынужденно, как считает Майкл.
"Что касается Стивена, то я сильно сомневаюсь, действительно ли он хотел отправиться в Соединенные Штаты и играть там в 2015 году".
"Я слышал, что клуб хотел от него избавиться еще за два года до его фактического ухода".
"Ему бы пришлось ущемить свою карьеру в "Ливерпуле" и играть гораздо меньше матчей, прежде чем он достиг бы момента, когда его можно было интегрировать в тренерский штаб".
"В его случае это и произошло, но позже. Поскольку он стал таким символичным и таким влиятельным, убежден, его заставили покинуть клуб в краткосрочной перспективе. Стивен был важнее, чем клуб", — вспоминает Оуэн в своей новой автобиографической книге Reboot.
06.09.2019 09:00
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Последние комментарии:
в новой автобиографической книге - "Интриги гейши".
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Что-то разговорился в последнее время. Читал его комментарии касательно Капелло. Слишком много грязи.
Ну и как? Добился чего-то в Реале?
Спасибо за то, что оставил команду. Без тебя Стиви не взвалил бы на себя весь груз ответственности и не стал бы тем кем он сейчас является. Он для нас легенда.
А чем ты можешь похвастаться после своего ухода из Ливерпуля? Полировкой лавок?
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Скользкий Джи столько заруинил скаузерам, ужос. Как избавились, так сразу игра пошла. Факт!
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мдёёё, вот вам и унва
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Он слышал. Понятно. А я слышал, что цыгане не кушают мясо
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Ждем комментарии от Стиви и боссов ЛФК
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Куколд решил подкинуть на вентилятор. Неплохо-неплохо для фапли.
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