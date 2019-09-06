Оуэн: "Ливерпуль" хотел избавиться от Джеррарда"

Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн рассказал, что мерсисайдский клуб хотел избавиться от Стивена Джеррарда еще в 2013 году.

Как и Оуэн, Джеррард тоже является воспитанником академии "красных", заключив свой первый профессиональный контракт спустя 11 месяцев после Майкла.



Но если сам Оуэн покинул "Ливерпуль" уже в 2004 году, отправившись в "Реал", то Джеррард устоял перед соблазном присоединиться к "Челси" и выступал за родной клуб до 2015, когда он уехал в "ЛА Гэлакси" — уехал вынужденно, как считает Майкл.



"Что касается Стивена, то я сильно сомневаюсь, действительно ли он хотел отправиться в Соединенные Штаты и играть там в 2015 году".



"Я слышал, что клуб хотел от него избавиться еще за два года до его фактического ухода".



"Ему бы пришлось ущемить свою карьеру в "Ливерпуле" и играть гораздо меньше матчей, прежде чем он достиг бы момента, когда его можно было интегрировать в тренерский штаб".



"В его случае это и произошло, но позже. Поскольку он стал таким символичным и таким влиятельным, убежден, его заставили покинуть клуб в краткосрочной перспективе. Стивен был важнее, чем клуб", — вспоминает Оуэн в своей новой автобиографической книге Reboot.