Оуэн: "Ливерпуль" хотел избавиться от Джеррарда"

Майкл Оуэн и Стивен Джеррард Экс-нападающий "Ливерпуля" Майкл Оуэн рассказал, что мерсисайдский клуб хотел избавиться от Стивена Джеррарда еще в 2013 году.

Как и Оуэн, Джеррард тоже является воспитанником академии "красных", заключив свой первый профессиональный контракт спустя 11 месяцев после Майкла.

Но если сам Оуэн покинул "Ливерпуль" уже в 2004 году, отправившись в "Реал", то Джеррард устоял перед соблазном присоединиться к "Челси" и выступал за родной клуб до 2015, когда он уехал в "ЛА Гэлакси" — уехал вынужденно, как считает Майкл.

"Что касается Стивена, то я сильно сомневаюсь, действительно ли он хотел отправиться в Соединенные Штаты и играть там в 2015 году".

"Я слышал, что клуб хотел от него избавиться еще за два года до его фактического ухода".

"Ему бы пришлось ущемить свою карьеру в "Ливерпуле" и играть гораздо меньше матчей, прежде чем он достиг бы момента, когда его можно было интегрировать в тренерский штаб".

"В его случае это и произошло, но позже. Поскольку он стал таким символичным и таким влиятельным, убежден, его заставили покинуть клуб в краткосрочной перспективе. Стивен был важнее, чем клуб", — вспоминает Оуэн в своей новой автобиографической книге Reboot.


Метки Джеррард, Ливерпуль, Оуэн

Автор mihajlo   

Дата 06.09.2019 09:00

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  1. gerrard08 06.09.2019 10:48 # gerrard08
    в новой автобиографической книге - "Интриги гейши".

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  2. liverpool888 06.09.2019 10:46 # liverpool888
    Что-то разговорился в последнее время. Читал его комментарии касательно Капелло. Слишком много грязи.
    Ну и как? Добился чего-то в Реале?
    Спасибо за то, что оставил команду. Без тебя Стиви не взвалил бы на себя весь груз ответственности и не стал бы тем кем он сейчас является. Он для нас легенда.
    А чем ты можешь похвастаться после своего ухода из Ливерпуля? Полировкой лавок?

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  3. fc-oil 06.09.2019 10:33 # fc-oil
    Скользкий Джи столько заруинил скаузерам, ужос. Как избавились, так сразу игра пошла. Факт!

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  4. mixmaster 06.09.2019 10:06 # mixmaster
    мдёёё, вот вам и унва

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  5. largo-winch 06.09.2019 09:22 # largo-winch
    Он слышал. Понятно. А я слышал, что цыгане не кушают мясо

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  6. tursa 06.09.2019 09:17 # tursa
    Ждем комментарии от Стиви и боссов ЛФК

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  7. electric 06.09.2019 09:02 # electric
    Куколд решил подкинуть на вентилятор. Неплохо-неплохо для фапли.

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