"Арсенал" облегчил свою зарплатную ведомость на 45 млн. фунтов

Унаи Эмери Благодаря успешной трансферной кампании "Арсенал" сэкономит 45 миллионов фунтов в виде зарплат в ближайший год.

Минувшим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге, в том числе обновив своей трансферный рекорд покупкой Николя Пепе у "Лилля" за 72 млн. фунтов.

Однако не менее выразительно "Арсенал" поработал в плане расставаний с игроками. Перешедший накануне в "Рому" на правах аренды Генрих Мхитарян стал 11-м футболистом, покинувшим "Эмирейтс" этим летом.

По информации Evening Standard, "Рома" возьмет на себя большую часть зарплаты армянского плеймейкера в 180 тыс. фунтов в неделю.

Еще "Арсенал" списал со своей зарплатной ведомости Лорана Косьелни, Алекса Ивоби, Давида Оспину, Карла Дженкинсона и Начо Монреаля, за которых удалось суммарно выручить около 65 млн. фунтов, а также Петра Чеха, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека, чьи контракты истекли.

Сообщается, что теперь зарплатная ведомость первой команды лондонцев "похудела" на примерно 900 тыс. фунтов — или 45 млн. фунтов в год.


Метки Арсенал, трансферы, финансы

Автор mihajlo   

Дата 03.09.2019 16:00

Количество просмотров Просмотров: 1059

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. ilovemanutd 03.09.2019 16:13 # ilovemanutd
    Новый бизнес кар

    (ответить)

  2. lfcynwa 03.09.2019 16:08 # lfcynwa
    инувшим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге

    Источник: http://fapl.ru/posts/73170/

    сюр прям

    (ответить)

  3. redwhitegun 03.09.2019 16:01 # redwhitegun
    При этом из потерь только Рамзей.

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: