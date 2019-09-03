"Арсенал" облегчил свою зарплатную ведомость на 45 млн. фунтов
Благодаря успешной трансферной кампании "Арсенал" сэкономит 45 миллионов фунтов в виде зарплат в ближайший год.
Минувшим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге, в том числе обновив своей трансферный рекорд покупкой Николя Пепе у "Лилля" за 72 млн. фунтов.
Однако не менее выразительно "Арсенал" поработал в плане расставаний с игроками. Перешедший накануне в "Рому" на правах аренды Генрих Мхитарян стал 11-м футболистом, покинувшим "Эмирейтс" этим летом.
По информации Evening Standard, "Рома" возьмет на себя большую часть зарплаты армянского плеймейкера в 180 тыс. фунтов в неделю.
Еще "Арсенал" списал со своей зарплатной ведомости Лорана Косьелни, Алекса Ивоби, Давида Оспину, Карла Дженкинсона и Начо Монреаля, за которых удалось суммарно выручить около 65 млн. фунтов, а также Петра Чеха, Аарона Рэмси и Данни Уэлбека, чьи контракты истекли.
Сообщается, что теперь зарплатная ведомость первой команды лондонцев "похудела" на примерно 900 тыс. фунтов — или 45 млн. фунтов в год.
03.09.2019 16:00
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Новый бизнес кар
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инувшим летом "канониры" потратили больше всех в Премьер-Лиге
Источник: http://fapl.ru/posts/73170/
сюр прям
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При этом из потерь только Рамзей.
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