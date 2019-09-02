Хьютон ждет предложений от клубов Премьер-Лиги
Бывший наставник "Брайтона" Крис Хьютон заявил, что находится в ожидании предложений от клубов Премьер-Лиги.
Напомним, Хьютон трудился в "Брайтоне с 2014 года, а по итогам сезона 2016/17 вывел "чаек" в Премьер-Лигу.
На протяжении двух сезонов Крис удерживал "Брайтон" в элите, однако затяжная плохая серия в концовке прошлой кампании заставила руководство клуба уволить 60-летнего англичанина.
Специалист с таким именем и такой репутацией не испытывает недостатка в предложениях из Чемпионшипа, но хочет вернуться к работе в Премьер-Лиге.
"Я хочу вернуться к работе на как можно более высоком уровне. Однако я хорошо провожу свободное время и пытаюсь получить от него максимум".
"Я в хорошем положении. Я не начинающий тренер, который очень осторожен в выборе места работы. Я уже преодолел это. Я рассматриваю себя более опытным тренером, и это слегка облегчает давление", — сообщил Хьютон Daily Mirror.
02.09.2019 13:00
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"Я хочу вернуться к работе на как можно более высоком уровне. Однако я хорошо провожу свободное время и пытаюсь получить от него максимум".
Источник: http://fapl.ru/posts/73147/
Нужно прикрытие нормальное, чтобы отмывать бабло с варки мета.
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