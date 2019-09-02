Гвардиола: "Сити не смог позволить себе центрального защитнка"

Хосеп Гвардиола Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не смог позволить себе покупку центрального защитника этим летом.

Напомним, в летнее трансферное окно чемпионы двух предыдущих сезонов Премьер-Лиги так и не обзавелись заменой Венсану Компани, хотя пытались это сделать, ведя переговоры с "Лестером" насчет Харри Магуайра, в итоге отправившегося в "Манчестер Юнайтед".

А в минувший уикенд "горожане" потеряли с травмой колена Эмерика Лапорта, что вызывает дополнительные вопросы к Гвардиоле. Однако каталонский тренер объясняет, что его клуб и так потратил более 120 миллионов фунтов на Родри, Жоау Канслу и Анхелиньо, поэтому денег еще на одного игрока просто не осталось.

"Мы не можем покупать, как наши конкуренты. Наш клуб работает невероятно здоровым образом во всех департаментах, и иногда мы не можем позволить себе такие вещи, в отличие от других команд. Вот и все".

"Мы платим большие деньги, покупая много игроков. Поэтому у нас такая глубина состава и такое огромное мастерство, однако клуб сказал мне, что всему есть предел, за который ты не можешь выйти".

"Может быть, в будущем мы сделаем это, но не сейчас. Я ответил им: "Хорошо, значит будем двигаться вперед с тем, что у нас есть", — цитирует Гвардиолу ESPN.


Метки Гвардиола, Манчестер Сити

Автор mihajlo   

Дата 02.09.2019 08:00

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  1. lfc-krr 02.09.2019 08:59 # lfc-krr
    Изи собрал на шарлотанстве

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  2. makaku 02.09.2019 08:53 # makaku
    дебил

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  3. firmino9 02.09.2019 08:37 # firmino9
    Мы не можем покупать, как наши конкуренты)))))))))))))))))))))))

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  4. liverpool1892est 02.09.2019 08:20 # liverpool1892est
    Лицемер...а ведь еще до прочтения этой статьи я тебя уважал!

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  5. tyhonovecky 02.09.2019 08:18 # tyhonovecky
    Чемпионы двух предыдущих сезонов Премьер-Лиги!!!

    Источник: http://fapl.ru/posts/73142/?c=1#c6974275

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  6. tyhonovecky 02.09.2019 08:16 # tyhonovecky
    КОРОЛЬ!!!

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  7. chronicle 02.09.2019 08:13 # chronicle
    "Мы не можем покупать, как наши конкуренты. Наш клуб работает невероятно здоровым образом во всех департаментах, и иногда мы не можем позволить себе такие вещи, в отличие от других команд. Вот и все".


    Источник: http://fapl.ru/posts/73142/

    Лооооол
    Какой же мерзкий и лживый говножуй

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  8. fanat-united 02.09.2019 08:10 # fanat-united
    Самый сильный состав в АПЛ последние лет 5 и ещё что-то скулит там

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  9. chr1s8rown 02.09.2019 08:02 # chr1s8rown
    Аферист .
    Кого пытается обмануть

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  10. liverfun 02.09.2019 08:02 # liverfun
    Бедняга

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