Гвардиола: "Сити не смог позволить себе центрального защитнка"

Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не смог позволить себе покупку центрального защитника этим летом.

Напомним, в летнее трансферное окно чемпионы двух предыдущих сезонов Премьер-Лиги так и не обзавелись заменой Венсану Компани, хотя пытались это сделать, ведя переговоры с "Лестером" насчет Харри Магуайра, в итоге отправившегося в "Манчестер Юнайтед".



А в минувший уикенд "горожане" потеряли с травмой колена Эмерика Лапорта, что вызывает дополнительные вопросы к Гвардиоле. Однако каталонский тренер объясняет, что его клуб и так потратил более 120 миллионов фунтов на Родри, Жоау Канслу и Анхелиньо, поэтому денег еще на одного игрока просто не осталось.



"Мы не можем покупать, как наши конкуренты. Наш клуб работает невероятно здоровым образом во всех департаментах, и иногда мы не можем позволить себе такие вещи, в отличие от других команд. Вот и все".



"Мы платим большие деньги, покупая много игроков. Поэтому у нас такая глубина состава и такое огромное мастерство, однако клуб сказал мне, что всему есть предел, за который ты не можешь выйти".



"Может быть, в будущем мы сделаем это, но не сейчас. Я ответил им: "Хорошо, значит будем двигаться вперед с тем, что у нас есть", — цитирует Гвардиолу ESPN.