Гвардиола: "Сити не смог позволить себе центрального защитнка"
Рулевой "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола заявил, что его клуб не смог позволить себе покупку центрального защитника этим летом.
Напомним, в летнее трансферное окно чемпионы двух предыдущих сезонов Премьер-Лиги так и не обзавелись заменой Венсану Компани, хотя пытались это сделать, ведя переговоры с "Лестером" насчет Харри Магуайра, в итоге отправившегося в "Манчестер Юнайтед".
А в минувший уикенд "горожане" потеряли с травмой колена Эмерика Лапорта, что вызывает дополнительные вопросы к Гвардиоле. Однако каталонский тренер объясняет, что его клуб и так потратил более 120 миллионов фунтов на Родри, Жоау Канслу и Анхелиньо, поэтому денег еще на одного игрока просто не осталось.
"Мы не можем покупать, как наши конкуренты. Наш клуб работает невероятно здоровым образом во всех департаментах, и иногда мы не можем позволить себе такие вещи, в отличие от других команд. Вот и все".
"Мы платим большие деньги, покупая много игроков. Поэтому у нас такая глубина состава и такое огромное мастерство, однако клуб сказал мне, что всему есть предел, за который ты не можешь выйти".
"Может быть, в будущем мы сделаем это, но не сейчас. Я ответил им: "Хорошо, значит будем двигаться вперед с тем, что у нас есть", — цитирует Гвардиолу ESPN.
02.09.2019 08:00
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Изи собрал на шарлотанстве
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дебил
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Мы не можем покупать, как наши конкуренты)))))))))))))))))))))))
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Лицемер...а ведь еще до прочтения этой статьи я тебя уважал!
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Чемпионы двух предыдущих сезонов Премьер-Лиги!!!
Источник: http://fapl.ru/posts/73142/?c=1#c6974275
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КОРОЛЬ!!!
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"Мы не можем покупать, как наши конкуренты. Наш клуб работает невероятно здоровым образом во всех департаментах, и иногда мы не можем позволить себе такие вещи, в отличие от других команд. Вот и все".
Источник: http://fapl.ru/posts/73142/
Лооооол
Какой же мерзкий и лживый говножуй
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Самый сильный состав в АПЛ последние лет 5 и ещё что-то скулит там
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Аферист .
Кого пытается обмануть
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Бедняга
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