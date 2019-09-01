Хендерсон: "Мне нравится, как повел себя Мане"

Садио Мане и Мохамед Салах Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон успокоил страсти по поводу вспышки гнева у нападающего Садио Мане.

Напомним, обычно спокойный Мане внезапно вспылил после своей замены в концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

Предполагается, что причиной недовольства Садио стал его партнер по команде Мохамед Салах, который не отдал ему пас в выгодной позиции. Однако Хендерсон даже был рад увидеть такое.

"Время от времени я вижу, как он ведет себя таким образом. Садио в порядке, он отличный парень".

"Мы просто так подстегиваем друг друга все время. Думаю, это важно. Все мы хотим играть лучше, все мы хотим прогрессировать, но у нас очень близкие отношения, и я думаю, мы преодолеем это".

"Я не уверен, что вывело его из себя. Поначалу я не мог понять, но когда мы пришли в раздевалку, он смеялся и шутил".

Самое важное, что мы добились результата, и Садио знает это. Он снова сыграл очень хорошо. Он и Бобби (Фирмино) соорудили очень важный второй гол. Садио провел великолепный матч".

"Как я уже говорил, мы подстегиваем друг друга. Мы хотим постоянно прогрессировать, и мне вполне нравятся такие вещи. Думаю, они нам необходимы", — цитирует Хендерсона Sky Sports.


Метки Ливерпуль, Мане, Хендерсон

Автор mihajlo   

Дата 01.09.2019 20:00

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Последние комментарии:




  1. ygyrbendar 01.09.2019 20:35 # ygyrbendar
    в концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".

    Источник: http://fapl.ru/posts/73134/?c=1

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  2. electric 01.09.2019 20:26 # electric
    Без тебя было вообще атас!

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  3. tyhonovecky 01.09.2019 20:15 # tyhonovecky
    Команда петушар коконченных

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