Хендерсон: "Мне нравится, как повел себя Мане"

Капитан "Ливерпуля" Джордан Хендерсон успокоил страсти по поводу вспышки гнева у нападающего Садио Мане.

Напомним, обычно спокойный Мане внезапно вспылил после своей замены в концовке субботнего матча Премьер-Лиги против "Саутгемптона".



Предполагается, что причиной недовольства Садио стал его партнер по команде Мохамед Салах, который не отдал ему пас в выгодной позиции. Однако Хендерсон даже был рад увидеть такое.



"Время от времени я вижу, как он ведет себя таким образом. Садио в порядке, он отличный парень".



"Мы просто так подстегиваем друг друга все время. Думаю, это важно. Все мы хотим играть лучше, все мы хотим прогрессировать, но у нас очень близкие отношения, и я думаю, мы преодолеем это".



"Я не уверен, что вывело его из себя. Поначалу я не мог понять, но когда мы пришли в раздевалку, он смеялся и шутил".



Самое важное, что мы добились результата, и Садио знает это. Он снова сыграл очень хорошо. Он и Бобби (Фирмино) соорудили очень важный второй гол. Садио провел великолепный матч".



"Как я уже говорил, мы подстегиваем друг друга. Мы хотим постоянно прогрессировать, и мне вполне нравятся такие вещи. Думаю, они нам необходимы", — цитирует Хендерсона Sky Sports.