Гари Невилл продолжил перепалку с Лукаку

Легенда "Манчестер Юнайтед" Гари Невилл продолжил свою заочную перепалку с бывшим нападающим "красных дьяволов" Ромелу Лукаку.

Напомним, этот конфликт начался с того, Невилл обвинил Лукаку в непрофессионализме и лишнем весе, когда Ромелу переходил в "Интер".



На текущей неделе 26-летний игрок сборной Бельгии ответил Гари, заявив, что никто не имеет права ставить под вопрос его профессионализм. Лукаку также подчеркнул, что Невилл является экспертом и получает деньги, работая языком.



Теперь настал черед Гари парировать выпад оппонента. Экс-защитник "Юнайтед" поделился своей радостью от ухода Лукаку из клуба.



"Я слышу тебя. Я доволен, что он ушел. Я не буду счастлив до тех пор, пока не уйдет каждый, кто считает себя лучше и важнее клуба и кто не хочет здесь быть!"



"Его национальность здесь совершенно не причем, и я не говорил, что он плохой игрок. Он всегда будет забивать голы", — написал Невилл в твиттере.