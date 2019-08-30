Сульшер объяснил, почему Санчес должен был уйти

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему нападающему Алексису Санчесу нужно было покинуть "Олд Траффорд".

Накануне Санчес завершил переход в "Интер", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды. Однако Сульшер не считает, что атака "Юнайтед" понесла потерю — Оле Гуннар надеется, что его молодежь с лихвой восполнит потерю чилийского миллионера.



"Алексису нужно было уйти. В данный момент мы уже понимаем, что он провел здесь 18 месяцев и не сумел толком заиграть".



"В конце концов всем пойдет на пользу, если он сможет перезапустить свою карьеру, играть регулярно и забивать голы. Мы собираемся следить каждую неделю, как Ромелу Лукаку и Алексис играют вместе".



"Он пригодится "Интеру". Нам же требовалось принять решение. Я доверяю Антони (Мартиалю), Маркусу (Рэшфорду), Мейсону (Гринвуду) как нашим центральным нападающим. А на флангах у нас есть Чонги (Тахит Чонг), Дэн Джеймс, Андреас Перейра, так что у нас куча вариантов".



"На мой взгляд, для наших парней настало время почувствовать давление и ответственность, окрепнуть и понять, что они должны играть матчи один за другим", — цитирует Сульшера The Telegraph.