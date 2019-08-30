Сульшер объяснил, почему Санчес должен был уйти

Алексис Санчес Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер объяснил, почему нападающему Алексису Санчесу нужно было покинуть "Олд Траффорд".

Накануне Санчес завершил переход в "Интер", где проведет сезон 2019/20 на правах аренды. Однако Сульшер не считает, что атака "Юнайтед" понесла потерю — Оле Гуннар надеется, что его молодежь с лихвой восполнит потерю чилийского миллионера.

"Алексису нужно было уйти. В данный момент мы уже понимаем, что он провел здесь 18 месяцев и не сумел толком заиграть".

"В конце концов всем пойдет на пользу, если он сможет перезапустить свою карьеру, играть регулярно и забивать голы. Мы собираемся следить каждую неделю, как Ромелу Лукаку и Алексис играют вместе".

"Он пригодится "Интеру". Нам же требовалось принять решение. Я доверяю Антони (Мартиалю), Маркусу (Рэшфорду), Мейсону (Гринвуду) как нашим центральным нападающим. А на флангах у нас есть Чонги (Тахит Чонг), Дэн Джеймс, Андреас Перейра, так что у нас куча вариантов".

"На мой взгляд, для наших парней настало время почувствовать давление и ответственность, окрепнуть и понять, что они должны играть матчи один за другим", — цитирует Сульшера The Telegraph.


Метки Интер, Манчестер Юнайтед, Санчес, Сульшер

Автор mihajlo   

Дата 30.08.2019 23:00

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  1. blackdreamer 30.08.2019 23:17 # blackdreamer
    горлум сам охуел с этого мешка
    но сравнивать чонга с санчесом зашквар ))
    сказал бы сразу заебал всех этот пасажир

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  2. flamic 30.08.2019 23:13 # flamic
    Мэйсон, Чонги мухахаха. Так и скажи что устал чилийскую мочу потреблять

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  3. ben-arfa 30.08.2019 23:03 # ben-arfa
    С одной стороны Сульшер лукавит про кучу вариантов, но в момент когда им требовался Алексис больше всего (оба последних матча в ЛЧ) он ниxepa не показал. Флоп. А флоп на банке не нужен.

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