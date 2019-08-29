Крис Смоллинг будет арендован "Ромой"

Крис Смоллинг Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг близок к переходу в "Рому" на правах аренды.

На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в центре обороны Харри Магуайра и Виктора Линделефа.

А Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо и травмированный Эрик Байи вынуждены ждать своего шанса. Но из этого списка только Крис отказался мириться со своей ситуацией и теперь отправляется в другой клуб.

Как сообщает Sky Sports, 29-летний англичанин уже сегодня вылетает в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Сезон аренды Смоллинга обойдется "Роме" в 2.7 млн. фунтов.

В ходе переговоров "красные дьяволы" предложили "Роме" взять опцию последующего выкупа Криса за 18 млн. фунтов, однако из-за "бюрократических нюансов" стороны решили ограничиться простой арендой.


Метки Манчестер Юнайтед, Смоллинг

Автор mihajlo   

Дата 29.08.2019 13:00

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Последние комментарии:




  1. lfcynwa 29.08.2019 14:34 # lfcynwa
    ебтвоюмать, какие же дегенераты сидят в руководстве Ромы, диву даюсь

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  2. xhakaboom 29.08.2019 14:28 # xhakaboom
    Лучше бы сплавили Рохо или Джонса

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  3. manchester-united 29.08.2019 14:02 # manchester-united
    Вообще не понимаю руководство МЮ. Смолл хоть и дно, но достаточно живучий. Тот же Рохо (к тому же днище) или Байи - хрусталь, так кто будет подменять основную пару и создавать хоть иллюзию конкуренции? Еще сырой туанзебе?
    Ну ок, хотите слить, допустим. Ну так слейте окончательно! Кому в клубе нужны эти невероятные 3 млн? А потом еще он вернется, но уже 30 летним, т.е. груз будет только тяжелеть.

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  4. ilovemanutd 29.08.2019 14:00 # ilovemanutd
    Интересный чувак этот Сульшер, ставит в основу лучших игроков, но при этом у него играет Лингард. Лучше бы вместо него Мактоминей играл, а опорником был Матич.

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  5. chr1s8rown 29.08.2019 13:53 # chr1s8rown
    Родился б в русии фамилия была б смазлинг

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  6. ilovemanutd 29.08.2019 13:48 # ilovemanutd
    Что-то веганство ему не настолько помогло, чтобы он стал основным защитником

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  7. empry 29.08.2019 13:38 # empry
    К сожалению, у Смолла было гораздо больше посредственных матчей, чем хороших. А еще меньше отличных. Средний игрок, которому за счет настроя удавалось прыгать выше головы и выдавать серию надежных игр, но чтобы называться первоклассным защитником этого недостаточно. Парень в свое время торговал овощами и в свободное время гонял за клуб из седьмой лиги, после чего за год в "Фулхэме" дорос до игрока, которым заинтересовался лучший на тот момент клуб Англии МЮ. В любом случае карьеру можно считать удачной, а если в Италии хорошо себя покажет и зацепит что-то, то и вовсе отличной.

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  8. danilych89 29.08.2019 13:26 # danilych89
    А Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо и травмированный Эрик Байи вынуждены ждать своего шанса.

    Источник: http://fapl.ru/posts/73057/

    а Рохо че, уже сплавили??

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  9. gerrard08 29.08.2019 13:22 # gerrard08
    Этим принципиально, по-моему, какое-то говно в центр защиты купить (с)

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  10. pistolero-lfc 29.08.2019 13:05 # pistolero-lfc
    а Дармиян всё еще в клубе и продолжает тихо незаметно доить мешок!))) воистину он армян!

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  11. mancunia-planet 29.08.2019 13:02 # mancunia-planet
    Давай дасвиданиа

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