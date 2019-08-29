Крис Смоллинг будет арендован "Ромой"
Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг близок к переходу в "Рому" на правах аренды.
На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в центре обороны Харри Магуайра и Виктора Линделефа.
А Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо и травмированный Эрик Байи вынуждены ждать своего шанса. Но из этого списка только Крис отказался мириться со своей ситуацией и теперь отправляется в другой клуб.
Как сообщает Sky Sports, 29-летний англичанин уже сегодня вылетает в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Сезон аренды Смоллинга обойдется "Роме" в 2.7 млн. фунтов.
В ходе переговоров "красные дьяволы" предложили "Роме" взять опцию последующего выкупа Криса за 18 млн. фунтов, однако из-за "бюрократических нюансов" стороны решили ограничиться простой арендой.
29.08.2019 13:00
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Последние комментарии:
ебтвоюмать, какие же дегенераты сидят в руководстве Ромы, диву даюсь
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Лучше бы сплавили Рохо или Джонса
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Вообще не понимаю руководство МЮ. Смолл хоть и дно, но достаточно живучий. Тот же Рохо (к тому же днище) или Байи - хрусталь, так кто будет подменять основную пару и создавать хоть иллюзию конкуренции? Еще сырой туанзебе?
Ну ок, хотите слить, допустим. Ну так слейте окончательно! Кому в клубе нужны эти невероятные 3 млн? А потом еще он вернется, но уже 30 летним, т.е. груз будет только тяжелеть.
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Интересный чувак этот Сульшер, ставит в основу лучших игроков, но при этом у него играет Лингард. Лучше бы вместо него Мактоминей играл, а опорником был Матич.
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Родился б в русии фамилия была б смазлинг
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Что-то веганство ему не настолько помогло, чтобы он стал основным защитником
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К сожалению, у Смолла было гораздо больше посредственных матчей, чем хороших. А еще меньше отличных. Средний игрок, которому за счет настроя удавалось прыгать выше головы и выдавать серию надежных игр, но чтобы называться первоклассным защитником этого недостаточно. Парень в свое время торговал овощами и в свободное время гонял за клуб из седьмой лиги, после чего за год в "Фулхэме" дорос до игрока, которым заинтересовался лучший на тот момент клуб Англии МЮ. В любом случае карьеру можно считать удачной, а если в Италии хорошо себя покажет и зацепит что-то, то и вовсе отличной.
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А Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо и травмированный Эрик Байи вынуждены ждать своего шанса.
Источник: http://fapl.ru/posts/73057/
а Рохо че, уже сплавили??
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Этим принципиально, по-моему, какое-то говно в центр защиты купить (с)
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а Дармиян всё еще в клубе и продолжает тихо незаметно доить мешок!))) воистину он армян!
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Давай дасвиданиа
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