Крис Смоллинг будет арендован "Ромой"

Защитник "Манчестер Юнайтед" Крис Смоллинг близок к переходу в "Рому" на правах аренды.

На старте нового сезона главный тренер "красных дьяволов" Оле Гуннар Сульшер предпочитает использовать в центре обороны Харри Магуайра и Виктора Линделефа.



А Смоллинг, Фил Джонс, Маркос Рохо и травмированный Эрик Байи вынуждены ждать своего шанса. Но из этого списка только Крис отказался мириться со своей ситуацией и теперь отправляется в другой клуб.



Как сообщает Sky Sports, 29-летний англичанин уже сегодня вылетает в Италию, чтобы пройти медицинское обследование. Сезон аренды Смоллинга обойдется "Роме" в 2.7 млн. фунтов.



В ходе переговоров "красные дьяволы" предложили "Роме" взять опцию последующего выкупа Криса за 18 млн. фунтов, однако из-за "бюрократических нюансов" стороны решили ограничиться простой арендой.