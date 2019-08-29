Клопп сомневается, что "Ливерпуль" снова выиграет Премьер-Лигу

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп усомнился в шансах своей команды защитить звание победителей Лиги Чемпионов.

Два года подряд добираясь до финала, на сей раз "красные" изначально воспринимаются одним из фаворитов элитного европейского соревнования.



Однако Клопп считает, что в этом сезоне конкуренция в Лиге Чемпионов будет зашкаливать, и представители Премьер-Лиги уже не будут доминировать на поздних стадиях турнира.



"У меня нет никаких проблем, если мы снова доберемся до финала, но в данный момент я не особо уверен, что это случится. У нас те же шансы, что и у каждого. Я не представляю себе, что мы, английские команды, снова будем доминировать. Думаю, у многих команд хорошие шансы", — цитирует Клоппа The Guardian.