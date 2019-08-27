Клопп: "Надеюсь, Суперлига никогда не появится"

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он против создания европейской Суперлиги.

Согласно публикации немецкого журнала Der Spiegel в прошлом сезоне, 16 элитных европейских клубов планируют создать закрытый турнир, который заменит им Лигу Чемпионов.



Однако Клоппа полностью устраивает текущий формат Лиги Чемпионов, которую "красные" выиграли три месяца назад.



"Надеюсь, Суперлига никогда не появится. Лига Чемпионов в ее нынешнем обличии является отличным продуктом. Даже Лига Европы неплоха".



"На мой взгляд, Лига Чемпионов — это и есть Суперлига, где тебе не нужно постоянно играть против одних и тех же команд".



"Конечно, финансовая сторона важна, но зачем создавать систему, в которой "Ливерпуль" будет играть против "Реала" 10 лет подряд? Кто хочет это видеть каждый год?" — сообщил Клопп Kicker.