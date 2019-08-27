Клопп: "Надеюсь, Суперлига никогда не появится"

Юрген Клопп Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп заявил, что он против создания европейской Суперлиги.

Согласно публикации немецкого журнала Der Spiegel в прошлом сезоне, 16 элитных европейских клубов планируют создать закрытый турнир, который заменит им Лигу Чемпионов.

Однако Клоппа полностью устраивает текущий формат Лиги Чемпионов, которую "красные" выиграли три месяца назад.

"Надеюсь, Суперлига никогда не появится. Лига Чемпионов в ее нынешнем обличии является отличным продуктом. Даже Лига Европы неплоха".

"На мой взгляд, Лига Чемпионов — это и есть Суперлига, где тебе не нужно постоянно играть против одних и тех же команд".

"Конечно, финансовая сторона важна, но зачем создавать систему, в которой "Ливерпуль" будет играть против "Реала" 10 лет подряд? Кто хочет это видеть каждый год?" — сообщил Клопп Kicker.


Метки Клопп, Ливерпуль, Лига Чемпионов

Автор mihajlo   

Дата 27.08.2019 06:00

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  1. liverpool1892est 27.08.2019 07:11 # liverpool1892est
    Конечно не нужна...это же утомительно два раза в год давать в рот Барсукам и Баварке.Лучше гунерасов и скамье потрахивать

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  2. lfc-in-my-heart 27.08.2019 06:52 # lfc-in-my-heart
    Даже Лига Европы неплоха"

    Источник: http://fapl.ru/posts/73009/ ахахаха норм потролил челси, арсенал и муму

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  3. xhakaboom 27.08.2019 06:10 # xhakaboom
    Как же запарил гавкать физрук очкастый. Собрали ему команду бегунков, сейчас ходит как крутой

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