Богатейший человек Британии купил "Ниццу"

Богатейший человек Британии сэр Джим Раткилфф официально завершил сделку по приобретению французского клуба "Ницца".

Имея опыт инвестирования в другие виды спорта, Ратклифф давно задумал потратить часть своего состояния в 18.15 млрд. фунтов на большой футбольный клуб.



Ранее 66-летнего англичанина, который с 2017 года владеет "Лозанной" из второго швейцарского дивизиона, связывали с покупкой "Челси" и Манчестер Юнайтед", однако Роман Абрамович и семейство Глэйзеров, по слухам, отказались вести переговоры с Джимом.



В конце концов Ратклифф, основатель химической компании Ineos, решил приобрести "Ниццу". Сегодня сделка ориентировочной стоимостью 100 млн. евро (89 млн. фунтов) была заключена.



Добавим, что главным тренером "Ниццы" является экс-полузащитник "Арсенала" Патрик Виейра, под руководством которого команда выиграла оба своих стартовых матча в Лиге 1.