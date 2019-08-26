Богатейший человек Британии купил "Ниццу"

Джим Ратклифф Богатейший человек Британии сэр Джим Раткилфф официально завершил сделку по приобретению французского клуба "Ницца".

Имея опыт инвестирования в другие виды спорта, Ратклифф давно задумал потратить часть своего состояния в 18.15 млрд. фунтов на большой футбольный клуб.

Ранее 66-летнего англичанина, который с 2017 года владеет "Лозанной" из второго швейцарского дивизиона, связывали с покупкой "Челси" и Манчестер Юнайтед", однако Роман Абрамович и семейство Глэйзеров, по слухам, отказались вести переговоры с Джимом.

В конце концов Ратклифф, основатель химической компании Ineos, решил приобрести "Ниццу". Сегодня сделка ориентировочной стоимостью 100 млн. евро (89 млн. фунтов) была заключена.

Добавим, что главным тренером "Ниццы" является экс-полузащитник "Арсенала" Патрик Виейра, под руководством которого команда выиграла оба своих стартовых матча в Лиге 1.


Метки Ницца, Ратклифф

Автор mihajlo   

Дата 26.08.2019 23:00

Количество просмотров Просмотров: 607

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 26.08.2019 23:11 # mancunia-planet
    гомодрила какой то

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  2. lst122 26.08.2019 23:09 # lst122
    Опа, а почему не английский

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  3. pokersanogo 26.08.2019 23:04 # pokersanogo
    Лучше бы Болтон приобрёл (

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