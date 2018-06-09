Абрамович отказался продать "Челси" богатейшему человеку Британии
Владелец "Челси" Роман Абрамович отказал богатейшему человеку Великобритании Джиму Ратклиффу в продаже своего клуба.
Как известно, в последние недели у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу и был вынужден пропустить финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".
Впоследствии британские власти потребовали от Абрамовича объяснить происхождение своего капитала, в ответ на что Роман сделал себе израильский паспорт, а заявление на визу отозвал.
Однако паспорт гражданина Израиля не решает в полной мере проблему Абрамовича со въездом в страну, потому что не дает права заниматься бизнесом или какой-либо трудовой деятельностью — британские власти уже пригрозили Роману депортацией.
Таким образом, Абрамович не спешит приезжать в Британию, но уже принял решение отказаться от строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Этот проект оценивался в 1 млрд. фунтов.
Отказ от новой арены, неопределенная ситуация с главным тренером и низкая активность "синих" на трансферном рынке были восприняты как намеки на то, что Абрамович вообще перестанет инвестировать в "Челси" и, возможно, продаст клуб.
Как стало известно Daily Mail, этой ситуацией попытался воспользоваться Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в 21.05 млрд. фунтов. 65-летний бизнесмен обратился к Абрамовичу с предложением купить "Челси", но незамедлительно получил отказ.
В ответ Ратклиффу было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9.3 млрд. фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет уже 15 лет.
Добавим, что Ратклифф является поклонником "Манчестер Юнайтед", но при этом часто посещает "Стэмфорд Бридж" из-за близости стадиона "синих" к своему дому. В минувшем сезоне Джим также побывал на тренировочной базе лондонцев в Кобхэме.
09.06.2018 09:00
Просмотров: 4092
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме
Последние комментарии:
Русская вата сосет
(ответить)
Молодец Роман, пусть англичане сосят чупа-чупс вместе с Челси
(ответить)
Без Челси Абрамка - чел ниочём.
(ответить)
Обрезанным мухамором по губам этому скюму
(ответить)
Абраша, пожалуйста продай Челси. Ты сделал уже все что мог.
(ответить)
Все вранье !!
Челси не продает
(ответить)
Вот сучары британские, как вороны на падаль. Хуй вам!
(ответить)
Похоже, Абрамович решил сгноить Челси назло бритам.
(ответить)
В ответ Ратклиффу было проведено шершавым по..., и Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9.3 млрд. фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет уже 15 лет.
Источник: http://fapl.ru/posts/63050/?c=1
(ответить)
Все комментарии к этой новости
Добавить комментарий