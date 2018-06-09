Абрамович отказался продать "Челси" богатейшему человеку Британии

Джим Ратклифф Владелец "Челси" Роман Абрамович отказал богатейшему человеку Великобритании Джиму Ратклиффу в продаже своего клуба.

Как известно, в последние недели у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу и был вынужден пропустить финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".

Впоследствии британские власти потребовали от Абрамовича объяснить происхождение своего капитала, в ответ на что Роман сделал себе израильский паспорт, а заявление на визу отозвал.

Однако паспорт гражданина Израиля не решает в полной мере проблему Абрамовича со въездом в страну, потому что не дает права заниматься бизнесом или какой-либо трудовой деятельностью — британские власти уже пригрозили Роману депортацией.

Таким образом, Абрамович не спешит приезжать в Британию, но уже принял решение отказаться от строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Этот проект оценивался в 1 млрд. фунтов.

Отказ от новой арены, неопределенная ситуация с главным тренером и низкая активность "синих" на трансферном рынке были восприняты как намеки на то, что Абрамович вообще перестанет инвестировать в "Челси" и, возможно, продаст клуб.

Как стало известно Daily Mail, этой ситуацией попытался воспользоваться Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в 21.05 млрд. фунтов. 65-летний бизнесмен обратился к Абрамовичу с предложением купить "Челси", но незамедлительно получил отказ.

В ответ Ратклиффу было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9.3 млрд. фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет уже 15 лет.

Добавим, что Ратклифф является поклонником "Манчестер Юнайтед", но при этом часто посещает "Стэмфорд Бридж" из-за близости стадиона "синих" к своему дому. В минувшем сезоне Джим также побывал на тренировочной базе лондонцев в Кобхэме.



Метки Абрамович, Ратклифф, Челси

Автор mihajlo   

Дата 09.06.2018 09:00

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  1. ask 09.06.2018 10:19 # ask
    Русская вата сосет

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  2. largo-winch 09.06.2018 10:09 # largo-winch
    Молодец Роман, пусть англичане сосят чупа-чупс вместе с Челси

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  3. shearer1 09.06.2018 09:51 # shearer1
    Без Челси Абрамка - чел ниочём.

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  4. meshuggah 09.06.2018 09:50 # meshuggah
    Обрезанным мухамором по губам этому скюму

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  5. darvil 09.06.2018 09:33 # darvil
    Абраша, пожалуйста продай Челси. Ты сделал уже все что мог.

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  6. kondrat063 09.06.2018 09:31 # kondrat063
    Все вранье !!

    Челси не продает

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  7. sausage 09.06.2018 09:22 # sausage
    Вот сучары британские, как вороны на падаль. Хуй вам!

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  8. brown-ale 09.06.2018 09:15 # brown-ale
    Похоже, Абрамович решил сгноить Челси назло бритам.

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  9. lfc-krr 09.06.2018 09:05 # lfc-krr
    В ответ Ратклиффу было проведено шершавым по..., и Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9.3 млрд. фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет уже 15 лет.

    Источник: http://fapl.ru/posts/63050/?c=1

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