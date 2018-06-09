Абрамович отказался продать "Челси" богатейшему человеку Британии

Владелец "Челси" Роман Абрамович отказал богатейшему человеку Великобритании Джиму Ратклиффу в продаже своего клуба.

Как известно, в последние недели у Абрамовича возникли серьезные проблемы в Британии. Все началось с того, что российский бизнесмен не получил вовремя новую визу и был вынужден пропустить финал Кубка Англии против "Манчестер Юнайтед".



Впоследствии британские власти потребовали от Абрамовича объяснить происхождение своего капитала, в ответ на что Роман сделал себе израильский паспорт, а заявление на визу отозвал.



Однако паспорт гражданина Израиля не решает в полной мере проблему Абрамовича со въездом в страну, потому что не дает права заниматься бизнесом или какой-либо трудовой деятельностью — британские власти уже пригрозили Роману депортацией.



Таким образом, Абрамович не спешит приезжать в Британию, но уже принял решение отказаться от строительства нового стадиона на месте "Стэмфорд Бридж". Этот проект оценивался в 1 млрд. фунтов.



Отказ от новой арены, неопределенная ситуация с главным тренером и низкая активность "синих" на трансферном рынке были восприняты как намеки на то, что Абрамович вообще перестанет инвестировать в "Челси" и, возможно, продаст клуб.



Как стало известно Daily Mail, этой ситуацией попытался воспользоваться Джим Ратклифф, чье состояние оценивается в 21.05 млрд. фунтов. 65-летний бизнесмен обратился к Абрамовичу с предложением купить "Челси", но незамедлительно получил отказ.



В ответ Ратклиффу было сказано, что Абрамович, чье собственное состояние оценивается в 9.3 млрд. фунтов, не заинтересован в продаже клуба, которым он владеет уже 15 лет.



Добавим, что Ратклифф является поклонником "Манчестер Юнайтед", но при этом часто посещает "Стэмфорд Бридж" из-за близости стадиона "синих" к своему дому. В минувшем сезоне Джим также побывал на тренировочной базе лондонцев в Кобхэме.