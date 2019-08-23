Клопп призывает восстановить прежние сроки летнего трансферного окна

Юрген Клопп из "Ливерпуля" присоединился к числу тренеров, призывающих восстановить прежние сроки летнего трансферного окна.

Лишь на днях наставник "Тоттенхэма" Маурисио Почеттино пожаловался, что представители Премьер-Лиги находятся в невыгодном положении относительно европейских клубов из-за раннего закрытия летнего трансферного окна.



Клопп тоже так считает и хочет, чтобы трансферное окно закрывалось для всех в одно время — со стартом сезона или в конце лета, если европейские лиги не готовы последовать примеру Премьер-Лиги.



"Мне все равно, когда оно закрывается, главное — чтобы в одно время для всех. Это было задумано изначально. Они говорили, что нужно закрывать окно перед стартом сезона, и это хорошая идея, но только Англия так сделала. А это не имеет смысла".



"Кто-нибудь может объяснить, в чем от этого выгода для Премьер-Лиги? Лично у нашего клуба нет проблем, но у других команд ключевые игроки все еще находятся на рынке, и всякое может произойти".



"Ты хочешь, чтобы твоя команда была сплоченной и думала бы о будущем, но это невозможно, когда дверь все еще открыта. Я не понимаю, почему это решение еще не пересмотрено, как минимум. Это была хорошая идея, но она не сработала", — цитирует Клоппа The Telegraph.