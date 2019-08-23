Марку Силва потребовал от Мины и Ришарлисона подтянуть английский

Ришарлисон Главный тренер "Эвертона" Марку Силва потребовал от защитника Йерри Мины и нападающего Ришарлисона повысить свое уровень владения английским языком.

Когда португалец Силва только возглавил "ирисок" прошлым летом, то сразу же заявил, что в раздевалке все должны разговаривать только по-английски. Марку подал своим игрокам личный пример, став брать уроки английского.

Но у некоторых футболистов все еще остаются проблемы в коммуникации с партнерами — в первую очередь это касается колумбийца Мины и бразильца Ришарлисона.

"Ришарлисон владеет английским не так хорошо, как мне бы хотелось, но он старается прибавить каждый день. То же самой с Миной. Ришарлисону, Мине и Бернарду помогает то, что они здесь уже не новички. Но мы хотим от Мины и Ришарлисона чуть большего".

"Это то, что мы требуем от них, потому что понимание всего происходящего вокруг тебя каждый день — важная часть скорейшей адаптации", — приводит слова Силвы The Guardian.

Также Марку добавил, что у его летних новичков Жан-Филиппа Гбамена и Мойзе Кина нет языковых проблем.


Метки Мина, Ришарлисон, Силва, Эвертон

Автор mihajlo   

Дата 23.08.2019 11:00

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Последние комментарии:




  1. mancunia-planet 23.08.2019 12:13 # mancunia-planet
    Ришара лошара бл тупоголовый, столько в Англии живешь и ни бум бум

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  2. largo-winch 23.08.2019 11:53 # largo-winch
    цыган попросил индейца и негра разговаривать на английском. это всё что нужно знать про АПЛ-очку

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  3. dallaslp 23.08.2019 11:33 # dallaslp
    Драгункина или Илону Давыдову пусть смотрят

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  4. danilych89 23.08.2019 11:16 # danilych89
    повысить свое уровень владения английским языком.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72933/

    а кое-кому не помешало бы подтянуть уровень владения русским языком...))

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