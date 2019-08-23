Санчес пропустил тренировку "Юнайтед" в четверг

Нападающий Алексис Санчес внезапно пропустил тренировку "Манчестер Юнайтед" в четверг, однако вовсе не из-за близости перехода в другой клуб.

Как известно, в данный момент "Интер" пытается договориться с "красными дьяволами" об аренде Санчесу с опцией по выкупу.



Отсутствие Алексиса в Каррингтоне накануне было воспринято некоторыми как намек на то, что экс-игрок "Арсенала" и "Барселоны" уже направляется в Италию.



Однако Manchester Evening News удалось выяснить, что 30-летний Санчес пропустил тренировку "Юнайтед" с разрешения руководства клуба по другой причине.



Дело в том, что в этот день Алексис ездил в посольство США, чтобы получить визу в преддверии товарищеского матча сборной Чили против Аргентины в Лос-Анджелесе в следующем месяце.



В феврале 2018 Санчес был приговорен к 18 месяцам отложенного тюремного заключения за уклонение от уплаты налогов в период выступлений за "Барселону", и с тех пор у Алексиса имеются проблемы с посещением Северной Америки.