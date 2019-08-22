Сотрудники Twitter будут отслеживать аккаунты 50 ведущих темнокожих футболистов
Сотрудники компании Twitter будут отслеживать твиттеры около 50 ведущих темнокожих футболистов, включая полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
Напомним, накануне стало известно, что "Юнайтед" договорился о встрече с Twitter и антирасистской организацией Kick It Out после того, как Погба подвергся оскорблениям расистского характера из-за нереализованного пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона".
Однако сдвиг в этой ситуации случился еще в прошлом сезоне, когда футболисты устроили 24-часовой бойкот социальным сетям. Это заставило представителей Twitter, Instagram и Facebook усилить борьбу с дискриминацией.
По информации The Times, если прежде Twitter реагировал исключительно на поступающие жалобы, то теперь персонал социальной сети будет действовать на упреждение, самостоятельно проводя мониторинг твитов популярных темнокожих футболистов и комментариев к ним.
22.08.2019 16:00
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Дегроты фупла, настал ваш звёздный час
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Как говорится в старой бородатой шутке: "больше всего в жизни не люблю две вещи: расизм и негров".
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предлагаю всем зарегаться через тор в впн в твиттере и обоссать этих всех обиженок.
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