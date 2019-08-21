"Юнайтед" проведет встречу с Twitter после оскорблений в адрес Погба

"Манчестер Юнайтед" проведет встречу с представителями американской компании Twitter по поводу расистских оскорблений в адрес полузащитника Поля Погба в твиттере.

Напомним, в минувший понедельник Погба не смог реализовать пенальти в матче Премьер-Лиги против "Вулверхэмптона", из-за чего "Юнайтед" пришлось довольствоваться ничьей 1:1.



Тогда же чемпион Мира в составе сборной Франции подвергся расистским оскорблениям в социальных сетях — точно так же, как немногим ранее это произошло с Тэмми Абрахэмом, допустившим осечку в серии пенальти за "Челси" в матче за Суперкубок Европы против "Ливерпуля".



Как и "Челси", "Юнайтед" тоже выпустил официальное заявление, осудив подобные действия. Однако "красные дьяволы" пошли дальше.



Как сообщает BBC, теперь "Юнайтед" проведет встречу с представителями Twitter и антирасистской организации Kick It Out, чтобы обсудить борьбу с дискриминацией и оскорблениями, распространяемыми онлайн.