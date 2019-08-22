Николя Пепе объяснил, почему выбрал "Арсенал"
Вингер "Арсенала" Николя Пепе объяснил, почему он отправился на "Эмирейтс", имея на руках предложения от ряда других европейских клубов.
Покупка "канонирами" Пепе у "Лилля" за 72 миллиона фунтов стала большим сюрпризом, и не только из-за своей стоимости — за 24-летним ивуарийцем охотились клубы из Лиги Чемпионов.
Однако Николя выбрал "Арсенал" из-за амбиций и из-за возможности выступать в Премьер-Лиге.
"Я решил отправиться сюда, потому что это клуб с большими амбициями. Они мечтают о возвращении в Лигу Чемпионов, и я тоже очень амбициозный человек, поэтому мой выбор был очень логичным".
"Меня привлекает Премьер-Лига, потому что это крайне напряженный чемпионат и лучшая лига в мире. Нашей целью является победа в Лига Европы. Это европейское соревнование, и мы нацелены выступить в нем лучше, чем в прошлом сезоне. Я верю, у нас получится", — сообщил Пепе Arsenal Player.
22.08.2019 14:00
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просто поднимет Арсенал в ТОПЫ и как Анри будет блистательным лидером 20-х годов. Просто пепе\ просто 4 место раз в 3 года игра в Лч.
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В этом году с Пепе поборемся за титул. Единственный конкурент голубые из Манчестера. Ливерпуль скорее всего займет третье место. За четвертое место поборются Тоттенхэм и МЮ. Челси будет в середине таблицы.
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Он перешел в Арсенал, что бы вылить желтенькой на Юльку88
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