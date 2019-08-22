Николя Пепе объяснил, почему выбрал "Арсенал"

Вингер "Арсенала" Николя Пепе объяснил, почему он отправился на "Эмирейтс", имея на руках предложения от ряда других европейских клубов.

Покупка "канонирами" Пепе у "Лилля" за 72 миллиона фунтов стала большим сюрпризом, и не только из-за своей стоимости — за 24-летним ивуарийцем охотились клубы из Лиги Чемпионов.



Однако Николя выбрал "Арсенал" из-за амбиций и из-за возможности выступать в Премьер-Лиге.



"Я решил отправиться сюда, потому что это клуб с большими амбициями. Они мечтают о возвращении в Лигу Чемпионов, и я тоже очень амбициозный человек, поэтому мой выбор был очень логичным".



"Меня привлекает Премьер-Лига, потому что это крайне напряженный чемпионат и лучшая лига в мире. Нашей целью является победа в Лига Европы. Это европейское соревнование, и мы нацелены выступить в нем лучше, чем в прошлом сезоне. Я верю, у нас получится", — сообщил Пепе Arsenal Player.