Теперь пенальти в "Юнайтед" будет бить Рэшфорд
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назначил нападающего Маркуса Рэшфорда основным штатным пенальтистом команды.
Напомним, в минувший понедельник полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба не реализовал 11-метровый против "волков". Последовавшей от этого критики хватило и Сульшеру.
Эту ситуацию Сульшер попытался объяснить тем, что у него в команде есть два штатных пенальтиста — Погба и Маркус Рэшфорд — и уже сами игроки на поле решают, кому из них двоих бить.
Однако The Sun стало известно, что теперь порядок изменился. Оле Гуннар сообщил раздевалке, что отныне все 11-метровые будет исполнять Рэшфорд, если Маркус, конечно, находится на поле. При этом с Погба обязанности штатного пенальтиста были сняты.
21.08.2019 07:00
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Оле, надо было тебе вмешаться в матче с волками и сказать, что бы бил решфорд. Потеряли 2 очка на ровном месте. А ведь их может и не хватить в концовке чемпионата
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Если так то 6 место возьмут в сезоне
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Как из душа, блять, окатило.
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Теперь обиженное погбецо вату будет катать до зимнего то
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Так и за 4 поборются
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Доброе утро славяне
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