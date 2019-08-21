Теперь пенальти в "Юнайтед" будет бить Рэшфорд

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назначил нападающего Маркуса Рэшфорда основным штатным пенальтистом команды.

Напомним, в минувший понедельник полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба не реализовал 11-метровый против "волков". Последовавшей от этого критики хватило и Сульшеру.



Эту ситуацию Сульшер попытался объяснить тем, что у него в команде есть два штатных пенальтиста — Погба и Маркус Рэшфорд — и уже сами игроки на поле решают, кому из них двоих бить.



Однако The Sun стало известно, что теперь порядок изменился. Оле Гуннар сообщил раздевалке, что отныне все 11-метровые будет исполнять Рэшфорд, если Маркус, конечно, находится на поле. При этом с Погба обязанности штатного пенальтиста были сняты.