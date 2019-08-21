Теперь пенальти в "Юнайтед" будет бить Рэшфорд

Маркус Рэшфорд Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Оле Гуннар Сульшер назначил нападающего Маркуса Рэшфорда основным штатным пенальтистом команды.

Напомним, в минувший понедельник полузащитник "красных дьяволов" Поль Погба не реализовал 11-метровый против "волков". Последовавшей от этого критики хватило и Сульшеру.

Эту ситуацию Сульшер попытался объяснить тем, что у него в команде есть два штатных пенальтиста — Погба и Маркус Рэшфорд — и уже сами игроки на поле решают, кому из них двоих бить.

Однако The Sun стало известно, что теперь порядок изменился. Оле Гуннар сообщил раздевалке, что отныне все 11-метровые будет исполнять Рэшфорд, если Маркус, конечно, находится на поле. При этом с Погба обязанности штатного пенальтиста были сняты.


Метки Манчестер Юнайтед, Рэшфорд

Автор mihajlo   

Дата 21.08.2019 07:00

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Последние комментарии:




  1. lambert757 21.08.2019 08:32 # lambert757
    Оле, надо было тебе вмешаться в матче с волками и сказать, что бы бил решфорд. Потеряли 2 очка на ровном месте. А ведь их может и не хватить в концовке чемпионата

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  2. aubameyang155 21.08.2019 08:28 # aubameyang155
    Если так то 6 место возьмут в сезоне

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  3. anpy1965 21.08.2019 07:38 # anpy1965
    Как из душа, блять, окатило.

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  4. qess 21.08.2019 07:31 # qess
    Теперь обиженное погбецо вату будет катать до зимнего то

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  5. chelsea-69 21.08.2019 07:08 # chelsea-69
    Так и за 4 поборются

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  6. mihajlo-fan 21.08.2019 07:00 # mihajlo-fan
    Доброе утро славяне

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