Сократис: "Против "Ливерпуля" проще обороняться, чем против "Бернли"
Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что обороняться против "Ливерпуля" в следующий уикенд его команде будет проще, чем против "Бернли" в минувшую субботу.
В минувшую субботу "канониры" отпраздновали свою вторую подряд победу в новом сезоне, выдержав ту силовую борьбу, которую пытался навязать "Бернли".
Следующим соперником лондонцев станет "Ливерпуль", и Сократис заранее понимает, что это будет игра другого плана — более приятная для "Арсенала".
"Это будет другой матч. Возможно, даже более простой для нас, потому что тебе не нужно много бороться — соперник тоже стремится играть в футбол".
"Когда у них хороший день, а у тебя плохой день, тебе придется несладко. Мы знаем, что нас ожидает, и мы очень уважаем "Ливерпуль". Однако я думаю, что лучше всего — выйти и попробовать сыграть в своем стиле. А там посмотрим", — цитирует Папастатопулоса Evening Standard.
Добавим, что во время предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" проиграл со счетом 5:1. Все пять голов тогда забили нападающие "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.
19.08.2019 17:00
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Добавим, что во время предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" проиграл со счетом 5:1. Все пять голов тогда забили нападающие "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.
Источник: http://fapl.ru/posts/72857/
миха не прекращает ссать на калонираф
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Бороться, обороняться, какая разница, если михайло = хуипутало?
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Зря он это. Обраточка будет полюбэ
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Это типо канонирский Ловрен?
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В своём стиле играть не надо, эту хуиту уже много раз видели.
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но логично, т.к игра на встречных курсах подразумевает моменты, моменты и еще раз моменты. Другое дело, кто и как ими воспользуется.
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а может и 1-5 быть. Напы Арсенала в форме
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логично, против ливерки всегда легче играется
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офк, против лфк интриги меньше, с бернли хоть шансы есть.
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Против них легко, раздвинул булки и ждешь
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