Сократис: "Против "Ливерпуля" проще обороняться, чем против "Бернли"

Сократис Папастатопулос Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что обороняться против "Ливерпуля" в следующий уикенд его команде будет проще, чем против "Бернли" в минувшую субботу.

В минувшую субботу "канониры" отпраздновали свою вторую подряд победу в новом сезоне, выдержав ту силовую борьбу, которую пытался навязать "Бернли".

Следующим соперником лондонцев станет "Ливерпуль", и Сократис заранее понимает, что это будет игра другого плана — более приятная для "Арсенала".

"Это будет другой матч. Возможно, даже более простой для нас, потому что тебе не нужно много бороться — соперник тоже стремится играть в футбол".

"Когда у них хороший день, а у тебя плохой день, тебе придется несладко. Мы знаем, что нас ожидает, и мы очень уважаем "Ливерпуль". Однако я думаю, что лучше всего — выйти и попробовать сыграть в своем стиле. А там посмотрим", — цитирует Папастатопулоса Evening Standard.

Добавим, что во время предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" проиграл со счетом 5:1. Все пять голов тогда забили нападающие "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.


Метки Арсенал, Бернли, Папастатопулос

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 17:00

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  1. hammersmith 19.08.2019 18:13 # hammersmith
    Добавим, что во время предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" проиграл со счетом 5:1. Все пять голов тогда забили нападающие "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.

    Источник: http://fapl.ru/posts/72857/

    миха не прекращает ссать на калонираф

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  2. vyrentz 19.08.2019 17:54 # vyrentz
    Бороться, обороняться, какая разница, если михайло = хуипутало?

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  3. electric 19.08.2019 17:48 # electric
    Зря он это. Обраточка будет полюбэ

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  4. liver-red-son 19.08.2019 17:47 # liver-red-son
    Это типо канонирский Ловрен?

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  5. flamic 19.08.2019 17:35 # flamic
    В своём стиле играть не надо, эту хуиту уже много раз видели.

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  6. lfcynwa 19.08.2019 17:15 # lfcynwa
    но логично, т.к игра на встречных курсах подразумевает моменты, моменты и еще раз моменты. Другое дело, кто и как ими воспользуется.

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  7. mixmaster 19.08.2019 17:12 # mixmaster
    а может и 1-5 быть. Напы Арсенала в форме

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  8. reams 19.08.2019 17:10 # reams
    логично, против ливерки всегда легче играется

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  9. gerrard08 19.08.2019 17:06 # gerrard08
    офк, против лфк интриги меньше, с бернли хоть шансы есть.

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  10. kanoniru-poker 19.08.2019 17:02 # kanoniru-poker
    Против них легко, раздвинул булки и ждешь

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