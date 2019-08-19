Сократис: "Против "Ливерпуля" проще обороняться, чем против "Бернли"

Защитник "Арсенала" Сократис Папастатопулос считает, что обороняться против "Ливерпуля" в следующий уикенд его команде будет проще, чем против "Бернли" в минувшую субботу.

В минувшую субботу "канониры" отпраздновали свою вторую подряд победу в новом сезоне, выдержав ту силовую борьбу, которую пытался навязать "Бернли".



Следующим соперником лондонцев станет "Ливерпуль", и Сократис заранее понимает, что это будет игра другого плана — более приятная для "Арсенала".



"Это будет другой матч. Возможно, даже более простой для нас, потому что тебе не нужно много бороться — соперник тоже стремится играть в футбол".



"Когда у них хороший день, а у тебя плохой день, тебе придется несладко. Мы знаем, что нас ожидает, и мы очень уважаем "Ливерпуль". Однако я думаю, что лучше всего — выйти и попробовать сыграть в своем стиле. А там посмотрим", — цитирует Папастатопулоса Evening Standard.



Добавим, что во время предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" проиграл со счетом 5:1. Все пять голов тогда забили нападающие "Ливерпуля" Роберто Фирмино, Садио Мане и Мохамед Салах.