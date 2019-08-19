Эмери: "Мы не хотим играть с "Ливерпулем"
Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери пошутил, что его команда предпочла бы не играть с "Ливерпулем" в принципе.
Впервые за 10 последних лет выиграв два первых матча сезона Премьер-Лиги, в ближайшую субботу "канониры" отправятся на "Энфилд", где их будет ждать "Ливерпуль", также стартовавший с двух побед.
Эмери отлично осознает, с каким соперником предстоит сыграть "Арсеналу", однако Унаи видит в этом матче возможность проверить истинный уровень своей команды.
"Не бывает такого момента времени, чтобы мы хотели сыграть против "Ливерпуля". Мы бы предпочли вообще не играть против них".
"Это настоящий вызов и очень хороший тест. Для наших болельщиков и всех нас хорошо, что мы подходим к этому матчу с шестью набранными очками".
"Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".
"Когда мы играем против них, это всегда большое испытание и возможность показать, кто мы есть на самом деле. Это будет очень хороший матч в следующий уикенд", — цитирует Эмери Sky Sports.
Добавим, во время своего предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" был разгромлен со счетом 5:1.
19.08.2019 15:00
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Последние комментарии:
ну велкам на Энфилд, любому сопернику будем рады
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)))
типичные гг)
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Пепе зарешает
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изи вин для Арсенала
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после 5-1 не заросло видимо
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После такой глупо пропущенной банки против Бернли, хочется сказать одно - просто храни...
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"Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".
Источник: http://fapl.ru/posts/72854/
тогда можно вторым составом катать против Пульки, коль до Челси:))
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удачи. Любой результат кроме победы для пульки будет являтся провалом.
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Ливерпуль на удивление стабильно хорошо построил свою игру за последние 3 года. С ними и с сити действительно не хочется встречаться в любом турнире. Это говорит о том что они по праву выше нас уже не первый год. Посмотрим на сколько мы отстаём. Удачи Арсеналу!
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"Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".
А где же маню?
P.S. Тренер как раз для аснла. Арсенальщина во всей красе.
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ну в этот раз Давид Луиз затащит)
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