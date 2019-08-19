Эмери: "Мы не хотим играть с "Ливерпулем"

Унаи Эмери Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери пошутил, что его команда предпочла бы не играть с "Ливерпулем" в принципе.

Впервые за 10 последних лет выиграв два первых матча сезона Премьер-Лиги, в ближайшую субботу "канониры" отправятся на "Энфилд", где их будет ждать "Ливерпуль", также стартовавший с двух побед.

Эмери отлично осознает, с каким соперником предстоит сыграть "Арсеналу", однако Унаи видит в этом матче возможность проверить истинный уровень своей команды.

"Не бывает такого момента времени, чтобы мы хотели сыграть против "Ливерпуля". Мы бы предпочли вообще не играть против них".

"Это настоящий вызов и очень хороший тест. Для наших болельщиков и всех нас хорошо, что мы подходим к этому матчу с шестью набранными очками".

"Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".

"Когда мы играем против них, это всегда большое испытание и возможность показать, кто мы есть на самом деле. Это будет очень хороший матч в следующий уикенд", — цитирует Эмери Sky Sports.

Добавим, во время своего предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" был разгромлен со счетом 5:1.


Метки Арсенал, Ливерпуль, Эмери

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 15:00

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Последние комментарии:




  1. pistolero-lfc 19.08.2019 16:22 # pistolero-lfc
    ну велкам на Энфилд, любому сопернику будем рады

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  2. gerrard08 19.08.2019 15:56 # gerrard08
    )))
    типичные гг)

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  3. tot35 19.08.2019 15:51 # tot35
    Пепе зарешает

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  4. xhakaboom 19.08.2019 15:40 # xhakaboom
    изи вин для Арсенала

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  5. coon4 19.08.2019 15:24 # coon4
    после 5-1 не заросло видимо

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  6. easports 19.08.2019 15:22 # easports
    После такой глупо пропущенной банки против Бернли, хочется сказать одно - просто храни...

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  7. alexomck 19.08.2019 15:18 # alexomck
    "Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".

    Источник: http://fapl.ru/posts/72854/

    тогда можно вторым составом катать против Пульки, коль до Челси:))

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  8. lfcynwa 19.08.2019 15:06 # lfcynwa
    удачи. Любой результат кроме победы для пульки будет являтся провалом.

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  9. element-ekb 19.08.2019 15:06 # element-ekb
    Ливерпуль на удивление стабильно хорошо построил свою игру за последние 3 года. С ними и с сити действительно не хочется встречаться в любом турнире. Это говорит о том что они по праву выше нас уже не первый год. Посмотрим на сколько мы отстаём. Удачи Арсеналу!

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  10. electric 19.08.2019 15:05 # electric
    "Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".

    А где же маню?
    P.S. Тренер как раз для аснла. Арсенальщина во всей красе.

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  11. mixmaster 19.08.2019 15:05 # mixmaster
    ну в этот раз Давид Луиз затащит)

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