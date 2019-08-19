Эмери: "Мы не хотим играть с "Ливерпулем"

Главный тренер "Арсенала" Унаи Эмери пошутил, что его команда предпочла бы не играть с "Ливерпулем" в принципе.

Впервые за 10 последних лет выиграв два первых матча сезона Премьер-Лиги, в ближайшую субботу "канониры" отправятся на "Энфилд", где их будет ждать "Ливерпуль", также стартовавший с двух побед.



Эмери отлично осознает, с каким соперником предстоит сыграть "Арсеналу", однако Унаи видит в этом матче возможность проверить истинный уровень своей команды.



"Не бывает такого момента времени, чтобы мы хотели сыграть против "Ливерпуля". Мы бы предпочли вообще не играть против них".



"Это настоящий вызов и очень хороший тест. Для наших болельщиков и всех нас хорошо, что мы подходим к этому матчу с шестью набранными очками".



"Наша истинная цель — сократить дистанцию до "Ливерпуля", "Манчестер Сити", "Тоттенхэма" и "Челси".



"Когда мы играем против них, это всегда большое испытание и возможность показать, кто мы есть на самом деле. Это будет очень хороший матч в следующий уикенд", — цитирует Эмери Sky Sports.



Добавим, во время своего предыдущего выезда к "красным" "Арсенал" был разгромлен со счетом 5:1.