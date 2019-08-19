Победа над "Саутгемптоном" убедила Клоппа, что "Ливерпуль" может стать чемпионом

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп видит в победе над "Саутгемптоном" доказательство того, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На выезд к "святым" подопечные Клоппа отправились спустя менее чем трое суток после изнурительного в физическом и эмоциональном плане матча за Суперкубок Европы против "Челси".



При этом Адриан вышел на поле "Сент-Мэри" под обезболивающим из-за травмы лодыжки, а Джеймс Милнер большую часть матча играл с перевязанной головой.



Готовность игроков не щадить себя напоминает Клоппу о прежних временах, а заодно вселяет уверенность, что "Ливерпуль" снова будет сражаться за высшие награды.



"Если честно, нам нравится быть старомодными. В прошлом не все было лучше, но пара вещей были очень хороши. Мне нравится настрой парней — не было никаких сомнений, что Адриан хочет сыграть, если для этого есть хоть какая-нибудь возможность. Милли тоже напоминает этот старомодный настрой, который мне очень нравится".



"Мы не удивлены, что выиграли Суперкубок, но мы пока не привыкли к таким вещам, поэтому ты всегда немного беспокоишься насчет реакции, а наша реакция мне очень понравилась. Мы приехали сюда и сражались, словно это были последние три очка в Премьер-Лиге".



"Это тот настрой, который позволял нам достигать финалов, и мы должны сохранить его", — цитирует Клоппа Daily Mirror.