Победа над "Саутгемптоном" убедила Клоппа, что "Ливерпуль" может стать чемпионом

Юрген Клопп Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп видит в победе над "Саутгемптоном" доказательство того, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.

На выезд к "святым" подопечные Клоппа отправились спустя менее чем трое суток после изнурительного в физическом и эмоциональном плане матча за Суперкубок Европы против "Челси".

При этом Адриан вышел на поле "Сент-Мэри" под обезболивающим из-за травмы лодыжки, а Джеймс Милнер большую часть матча играл с перевязанной головой.

Готовность игроков не щадить себя напоминает Клоппу о прежних временах, а заодно вселяет уверенность, что "Ливерпуль" снова будет сражаться за высшие награды.

"Если честно, нам нравится быть старомодными. В прошлом не все было лучше, но пара вещей были очень хороши. Мне нравится настрой парней — не было никаких сомнений, что Адриан хочет сыграть, если для этого есть хоть какая-нибудь возможность. Милли тоже напоминает этот старомодный настрой, который мне очень нравится".

"Мы не удивлены, что выиграли Суперкубок, но мы пока не привыкли к таким вещам, поэтому ты всегда немного беспокоишься насчет реакции, а наша реакция мне очень понравилась. Мы приехали сюда и сражались, словно это были последние три очка в Премьер-Лиге".

"Это тот настрой, который позволял нам достигать финалов, и мы должны сохранить его", — цитирует Клоппа Daily Mirror.


Метки Клопп, Ливерпуль, Саутгемптон

Автор mihajlo   

Дата 19.08.2019 07:00

Количество просмотров Просмотров: 712

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  1. serserser606 19.08.2019 07:52 # serserser606
    ой как зря он это сказал )))

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  2. mancityman 19.08.2019 07:25 # mancityman
    Ахахахах Ахахахах ахахах

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  3. hammersmith 19.08.2019 07:17 # hammersmith
    ой бляя

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  4. pistolero-lfc 19.08.2019 07:08 # pistolero-lfc
    "Это тот настрой, который позволял нам достигать финалов, и мы должны сохранить его

    Источник: http://fapl.ru/posts/72846/#reply

    объясните редактору текстов и мне как достичь финалов в чемпионате?

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  5. electric 19.08.2019 07:07 # electric
    КНЯЗЬ!!!
    P.S. новость для сбора всякого отребья.

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