Победа над "Саутгемптоном" убедила Клоппа, что "Ливерпуль" может стать чемпионом
Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп видит в победе над "Саутгемптоном" доказательство того, что его команда способна выиграть Премьер-Лигу в этом сезоне.
На выезд к "святым" подопечные Клоппа отправились спустя менее чем трое суток после изнурительного в физическом и эмоциональном плане матча за Суперкубок Европы против "Челси".
При этом Адриан вышел на поле "Сент-Мэри" под обезболивающим из-за травмы лодыжки, а Джеймс Милнер большую часть матча играл с перевязанной головой.
Готовность игроков не щадить себя напоминает Клоппу о прежних временах, а заодно вселяет уверенность, что "Ливерпуль" снова будет сражаться за высшие награды.
"Если честно, нам нравится быть старомодными. В прошлом не все было лучше, но пара вещей были очень хороши. Мне нравится настрой парней — не было никаких сомнений, что Адриан хочет сыграть, если для этого есть хоть какая-нибудь возможность. Милли тоже напоминает этот старомодный настрой, который мне очень нравится".
"Мы не удивлены, что выиграли Суперкубок, но мы пока не привыкли к таким вещам, поэтому ты всегда немного беспокоишься насчет реакции, а наша реакция мне очень понравилась. Мы приехали сюда и сражались, словно это были последние три очка в Премьер-Лиге".
"Это тот настрой, который позволял нам достигать финалов, и мы должны сохранить его", — цитирует Клоппа Daily Mirror.
19.08.2019 07:00
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Последние комментарии:
ой как зря он это сказал )))
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Ахахахах Ахахахах ахахах
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ой бляя
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"Это тот настрой, который позволял нам достигать финалов, и мы должны сохранить его
Источник: http://fapl.ru/posts/72846/#reply
объясните редактору текстов и мне как достичь финалов в чемпионате?
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КНЯЗЬ!!!
P.S. новость для сбора всякого отребья.
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