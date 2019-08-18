2-й тур Премьер-Лиги. Анонс матчей воскресенья

В воскресенье 18 августа двумя поединками продолжится 2-й тур Премьер-Лиги. Предлагаем вашему вниманию анонс этих матчей.

ШЕФФИЛД ЮНАЙТЕД — КРИСТАЛ ПЭЛАС 16:00



"Шеффилд Юнайтед" проведет свой первый домашний матч в Премьер-Лиге за последние 12 лет. Чтобы снова достичь элитного дивизиона, "клинкам" пришлось сменить девять главных тренеров, а Фил Ягиелка успел уйти и сыграть 385 поединков за "Эвертон", после чего вернулся в клуб. "Кристал Пэлас" начал новый сезон с безголевой ничьей против "Эвертона" и всячески пытается сосредоточиться на футболе, оставив позади скандальную историю с попытками Уилфрида Захи уйти. Когда эти соперники встречались на "Брамалл Лэйн" в предыдущий раз, зрители увидели пять голов, три пенальти и две красные карточки.



"Шеффилд Юнайтед" не имеет кадровых проблем.



Вингер Уилфрид Заха может вернуться в стартовый состав "Пэлас", тогда как Джеймс Томкинс, Мамаду Сако и Джеффри Шлюпп остаются вне игры.



ЧЕЛСИ — ЛЕСТЕР 18:30 Онлайн-трансляция



"Челси" достаточно обнадеживающе начал сезон в плане качества футбола, но и "Манчестер Юнайтед" в первом туре проиграл, и "Ливерпулю" Суперкубок Европы уступил. Фрэнк Лэмпард отлично понимает, что его будущее зависит от результатов, а потому не может позволить себе долго буксовать. Главный тренер "Лестера" Брендан Роджерс тоже успел поработать в структуре "синих" — клубе, который он никогда не побеждал в 12 встречах. В пяти последних выездах к "Челси" в рамках Премьер-Лиги "лисы" выиграли лишь раз — 0:1 в прошлом сезоне.



"Челси" предстоит оценить состояние Андреаса Кристенсена, у которого возникли проблемы со здоровьем против "Ливерпуля" в среду. Антонио Рюдигер и Виллиан могут вернуться после травм колена, но Каллум Хадсон-Одои пока не готов.



У "Лестера" нет проблем с составом, кроме защитника Филипа Бенковича, которого все еще беспокоит лодыжка.