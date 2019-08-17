"Сити" лишился победы над "Тоттенхэмом" из-за VAR

VAR Как и в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, система VAR вновь оказалась беспощадной к "Манчестер Сити", лишив победы над "Тоттенхэмом" в самой концовке матча — 2:2.

В стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом". Влились в команду Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и Серхио Агуэро.

У "шпор" лишь Кристиан Эриксен вернулся в старт, заменив Лукаса Моуру.

Гости оказались прижаты к своим воротам с самого начала матча и едва не пропустили уже на седьмой минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота после передачи Кайла Уолкера, однако Кайл Уолкер-Питерс заблокировал удар.

На 20-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под этим натиском. Кевин Де Брюйне послал мяч к дальней штанге, где Стерлинг пробил головой совершенно без сопротивления — 1:0.

Прошло еще три минуты и случился ответный гол — из ниоткуда, потому что до тех пор "шпоры" абсолютно ничего не показывали в атаке. Получив некоторую свободу, Эрик Ламела нанес удар с подступов к штрафной — 1:1.

Ответный гол "Тоттенхэма" был совершенно неожиданным и никак не соответствовал игре, однако на 35-й минуте "Сити" восстановил справедливость. Де Брюйне прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Агуэро сыграл на опережение и в касание послал мяч в цель — 2:1.

За исключением своего гола, "шпоры" больше ничего не создали в первом тайме, тогда как "горожане" вполне моли сделать свое преимущество комфортным.

Во втором тайме хозяева продолжили утюжить гостей, но на 56-й минуте вновь внезапно пропустили. Это Лукас Моура первым же после выхода на замену касанием замкнул подачу с углового — 2:2.

Сравняв счет, "Тоттенхэм" вновь ушел в глухую оборону. На 61-й минуте только перекладина уберегла "шпор" от третьего пропущенного гола после удара головой Бернарду Силвы.

В концовке "горожанам" явно недоставало свежести и свободного пространства, чтобы разорвать оборону сгруппировавшегося у своих ворот "Тоттенхэма". Однако силы кончались не только у "Сити". Когда уже шло компенсированное время Габриэль Жезус подхватил мяч в штрафной, чуть сместился и расстрелял ворота, но празднование гола было оборвано системой VAR, которая зафиксировала игру рукой у Эмерика Лапорта.

"Сити" просто доминировал над своим соперником, однако "Тоттенхэм" реализовал практически все, что создал, вдобавок вновь за "шпор" сыграла VAR, как и в 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.

"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матча


Метки Манчестер Сити, обзор матча, Премьер-Лига, Тоттенхэм

Автор mihajlo   

Дата 17.08.2019 21:30

Количество просмотров Просмотров: 5243

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий | Правила | Обсудить на форуме

Последние комментарии:




  1. frisby 17.08.2019 22:33 # frisby
    ахаххахахах VARдиолу снова нахлобучили петухи. Теперь shity личные сучки петухов.

    (ответить)

  2. lexa-arsenal 17.08.2019 22:32 # lexa-arsenal
    Подведем итоги:



    `¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶

    `¶¶¶¶¶¶``¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶`````¶¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶
    ¶``¶¶``¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶```¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ¶``¶¶``¶`¶¶`¶¶¶`¶¶¶¶¶¶`¶¶¶¶¶¶``¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶¶¶¶
    `¶¶¶¶¶¶``¶¶¶`¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶
    ```¶¶````¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶`¶¶``¶¶``¶¶¶¶``¶¶¶¶¶

    `¶¶¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    ¶¶``¶¶
    `¶¶¶¶



    siti уходит домой с хуем во рту


    20 Челси 1 0

    Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1#c6962895

    (ответить)

  3. zloy-vasya 17.08.2019 22:31 # zloy-vasya
    Сколько финалов было у Арсенала?

    (ответить)

  4. anabanana94 17.08.2019 22:31 # anabanana94
    Пацанами с вами хорошо, но и девочку трахнуть всё же надо, сладких снов, идите нахуй.

    (ответить)

  5. imf-tau 17.08.2019 22:31 # imf-tau
    Щолсбери 20й, Сити обоссан ВАР.

    Найс тур пока.

    (ответить)

  6. slash-lfc 17.08.2019 22:29 # slash-lfc
    Бля обожаю фаплю))

    (ответить)

  7. alexminck 17.08.2019 22:29 # alexminck
    Болевые точки топ-6

    Ливерпуль - 0 АПЛ
    Мочсити - 0 финалов 0
    Маню - Вудворт и Санчес
    Шолсе - вылет из числа топов.
    Тоттенхэм - вечный лузер зерротиттули по жизни
    Арсенал - пусси. Вечные куколды

    (ответить)

  8. skychnie-oboi 17.08.2019 22:29 # skychnie-oboi
    VAR IS SHIT?

    (ответить)

  9. pistolero-lfc 17.08.2019 22:29 # pistolero-lfc
    Пеп Гвардиола о VAR:

    "Это вызывает у меня разочарование. Почему не было руки у Льоренте в прошлом сезоне, а у Лапорта это рука. Они ничего не объясняют. Тоттенхэм должен был быть наказал за фол на Родри, но Вар тогда пил кофе. Очень жаль."

    как же горит лысый))) еще и допиздится и получит каникулы на 3 матча)))

    (ответить)

  10. anabanana94 17.08.2019 22:26 # anabanana94
    Мой следующий акк nogoalvar если какой нибудь хуеплет раньше меня не создаст его.

    (ответить)

  11. roberto-89 17.08.2019 22:24 # roberto-89
    цыган утонул в собственной моче уааахахаххахахахахахахахахахах

    (ответить)

  12. chebrec 17.08.2019 22:24 # chebrec
    03.12.2018 18:05 #
    navotno

    красные петухи писоют какают попердывают пытаясь выдержать чемпионский темп. тем эпичнее будет слив борьбы за титул, хотя эпичнее того как это сделала членодевка жерардинья придумать уже сложно.

    а скауз сапортин скам на фапле с залитыми мочей глазами чтото пиздит про второе место без напряга лол
    (ответить)

    Источник: http://fapl.ru/posts/67089/?c=1#c6761330

    Сбудется не

    (ответить)

  13. liverpo0ol 17.08.2019 22:23 # liverpo0ol
    VAR NO GOAL siti уходит домой с хуем во рту

    (ответить)

  14. mr-s1n1st3r 17.08.2019 22:23 # mr-s1n1st3r
    17.08.2019 22:01 #
    andrey-1981

    (видно невооружённым глазом, что правая рука не на клавиатуре!!!)

    Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1

    (ответить)

  15. zloy-vasya 17.08.2019 22:22 # zloy-vasya
    Ну блять ладно бы проиграли был бы ор. Тут рандомная ничья вышла, хотя просто тупо весь матч на воротах сидели. Сезон длинный, лысый еще успеет своё нессер расчехлить с колдовскими баночками.

    P.S. Var no Goal ненароком может стать некой фишкой Сити. Хотя было приятнее, если бы это было бичом для испанских клубов типа Реал и Барселона.

    (ответить)

  16. roberto-89 17.08.2019 22:22 # roberto-89
    норм погорели фауны фанов сытей еххехеххееххехехеехеххе

    (ответить)

  17. bluswin 17.08.2019 22:20 # bluswin
    Скаузеры радуются. Эти ощущения, когда нежные рецепторы на анусах, смазанных вазилином, раздражаются огромными, 10-сантиметровыми в диаметре страпонами, вызывают оргазмическую радость, с которой они не могут не поделиться с фаплом.


    Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1#c6962779

    пиздц тут гей-конфа)))))

    (ответить)

  18. coon4 17.08.2019 22:19 # coon4
    LIVERPOOL
    NO APL

    (ответить)

  19. cfc000000 17.08.2019 22:18 # cfc000000
    Manchester gorog pidorasov!!

    MU club pidorasov!

    CHESEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!

    Zouma порвать кресты.

    (ответить)

  20. alexminck 17.08.2019 22:18 # alexminck
    VAR
    NO GOAL

    новый мемчик

    (ответить)

Все комментарии к этой новости

Добавить комментарий

Поиск: