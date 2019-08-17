"Сити" лишился победы над "Тоттенхэмом" из-за VAR

Как и в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, система VAR вновь оказалась беспощадной к "Манчестер Сити", лишив победы над "Тоттенхэмом" в самой концовке матча — 2:2.

В стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом". Влились в команду Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и Серхио Агуэро.



У "шпор" лишь Кристиан Эриксен вернулся в старт, заменив Лукаса Моуру.



Гости оказались прижаты к своим воротам с самого начала матча и едва не пропустили уже на седьмой минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота после передачи Кайла Уолкера, однако Кайл Уолкер-Питерс заблокировал удар.



На 20-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под этим натиском. Кевин Де Брюйне послал мяч к дальней штанге, где Стерлинг пробил головой совершенно без сопротивления — 1:0.



Прошло еще три минуты и случился ответный гол — из ниоткуда, потому что до тех пор "шпоры" абсолютно ничего не показывали в атаке. Получив некоторую свободу, Эрик Ламела нанес удар с подступов к штрафной — 1:1.



Ответный гол "Тоттенхэма" был совершенно неожиданным и никак не соответствовал игре, однако на 35-й минуте "Сити" восстановил справедливость. Де Брюйне прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Агуэро сыграл на опережение и в касание послал мяч в цель — 2:1.



За исключением своего гола, "шпоры" больше ничего не создали в первом тайме, тогда как "горожане" вполне моли сделать свое преимущество комфортным.



Во втором тайме хозяева продолжили утюжить гостей, но на 56-й минуте вновь внезапно пропустили. Это Лукас Моура первым же после выхода на замену касанием замкнул подачу с углового — 2:2.



Сравняв счет, "Тоттенхэм" вновь ушел в глухую оборону. На 61-й минуте только перекладина уберегла "шпор" от третьего пропущенного гола после удара головой Бернарду Силвы.



В концовке "горожанам" явно недоставало свежести и свободного пространства, чтобы разорвать оборону сгруппировавшегося у своих ворот "Тоттенхэма". Однако силы кончались не только у "Сити". Когда уже шло компенсированное время Габриэль Жезус подхватил мяч в штрафной, чуть сместился и расстрелял ворота, но празднование гола было оборвано системой VAR, которая зафиксировала игру рукой у Эмерика Лапорта.



"Сити" просто доминировал над своим соперником, однако "Тоттенхэм" реализовал практически все, что создал, вдобавок вновь за "шпор" сыграла VAR, как и в 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.



"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матча