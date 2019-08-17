"Сити" лишился победы над "Тоттенхэмом" из-за VAR
Как и в прошлом розыгрыше Лиги Чемпионов, система VAR вновь оказалась беспощадной к "Манчестер Сити", лишив победы над "Тоттенхэмом" в самой концовке матча — 2:2.
В стартовом составе "горожан" произошло четыре изменения относительно победы 0:5 над "Вест Хэмом". Влились в команду Николас Отаменди, Илкай Гюндоган, Бернарду Силва и Серхио Агуэро.
У "шпор" лишь Кристиан Эриксен вернулся в старт, заменив Лукаса Моуру.
Гости оказались прижаты к своим воротам с самого начала матча и едва не пропустили уже на седьмой минуте, когда Рахим Стерлинг расстреливал ворота после передачи Кайла Уолкера, однако Кайл Уолкер-Питерс заблокировал удар.
На 20-й минуте "Тоттенхэм" все-таки дрогнул под этим натиском. Кевин Де Брюйне послал мяч к дальней штанге, где Стерлинг пробил головой совершенно без сопротивления — 1:0.
Прошло еще три минуты и случился ответный гол — из ниоткуда, потому что до тех пор "шпоры" абсолютно ничего не показывали в атаке. Получив некоторую свободу, Эрик Ламела нанес удар с подступов к штрафной — 1:1.
Ответный гол "Тоттенхэма" был совершенно неожиданным и никак не соответствовал игре, однако на 35-й минуте "Сити" восстановил справедливость. Де Брюйне прострелил с правого фланга к ближней штанге, где Агуэро сыграл на опережение и в касание послал мяч в цель — 2:1.
За исключением своего гола, "шпоры" больше ничего не создали в первом тайме, тогда как "горожане" вполне моли сделать свое преимущество комфортным.
Во втором тайме хозяева продолжили утюжить гостей, но на 56-й минуте вновь внезапно пропустили. Это Лукас Моура первым же после выхода на замену касанием замкнул подачу с углового — 2:2.
Сравняв счет, "Тоттенхэм" вновь ушел в глухую оборону. На 61-й минуте только перекладина уберегла "шпор" от третьего пропущенного гола после удара головой Бернарду Силвы.
В концовке "горожанам" явно недоставало свежести и свободного пространства, чтобы разорвать оборону сгруппировавшегося у своих ворот "Тоттенхэма". Однако силы кончались не только у "Сити". Когда уже шло компенсированное время Габриэль Жезус подхватил мяч в штрафной, чуть сместился и расстрелял ворота, но празднование гола было оборвано системой VAR, которая зафиксировала игру рукой у Эмерика Лапорта.
"Сити" просто доминировал над своим соперником, однако "Тоттенхэм" реализовал практически все, что создал, вдобавок вновь за "шпор" сыграла VAR, как и в 1/4 финала Лиги Чемпионов в прошлом сезоне.
"Манчестер Сити" — "Тоттенхэм". Отчет о матча
17.08.2019 21:30
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Последние комментарии:
ахаххахахах VARдиолу снова нахлобучили петухи. Теперь shity личные сучки петухов.
(ответить)
Подведем итоги:
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siti уходит домой с хуем во рту
20 Челси 1 0
Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1#c6962895
(ответить)
Сколько финалов было у Арсенала?
(ответить)
Пацанами с вами хорошо, но и девочку трахнуть всё же надо, сладких снов, идите нахуй.
(ответить)
Щолсбери 20й, Сити обоссан ВАР.
Найс тур пока.
(ответить)
Бля обожаю фаплю))
(ответить)
Болевые точки топ-6
Ливерпуль - 0 АПЛ
Мочсити - 0 финалов 0
Маню - Вудворт и Санчес
Шолсе - вылет из числа топов.
Тоттенхэм - вечный лузер зерротиттули по жизни
Арсенал - пусси. Вечные куколды
(ответить)
VAR IS SHIT?
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Пеп Гвардиола о VAR:
"Это вызывает у меня разочарование. Почему не было руки у Льоренте в прошлом сезоне, а у Лапорта это рука. Они ничего не объясняют. Тоттенхэм должен был быть наказал за фол на Родри, но Вар тогда пил кофе. Очень жаль."
как же горит лысый))) еще и допиздится и получит каникулы на 3 матча)))
(ответить)
Мой следующий акк nogoalvar если какой нибудь хуеплет раньше меня не создаст его.
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цыган утонул в собственной моче уааахахаххахахахахахахахахахах
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03.12.2018 18:05 #
navotno
красные петухи писоют какают попердывают пытаясь выдержать чемпионский темп. тем эпичнее будет слив борьбы за титул, хотя эпичнее того как это сделала членодевка жерардинья придумать уже сложно.
а скауз сапортин скам на фапле с залитыми мочей глазами чтото пиздит про второе место без напряга лол
(ответить)
Источник: http://fapl.ru/posts/67089/?c=1#c6761330
Сбудется не
(ответить)
VAR NO GOAL siti уходит домой с хуем во рту
(ответить)
17.08.2019 22:01 #
andrey-1981
(видно невооружённым глазом, что правая рука не на клавиатуре!!!)
Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1
(ответить)
Ну блять ладно бы проиграли был бы ор. Тут рандомная ничья вышла, хотя просто тупо весь матч на воротах сидели. Сезон длинный, лысый еще успеет своё нессер расчехлить с колдовскими баночками.
P.S. Var no Goal ненароком может стать некой фишкой Сити. Хотя было приятнее, если бы это было бичом для испанских клубов типа Реал и Барселона.
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норм погорели фауны фанов сытей еххехеххееххехехеехеххе
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Скаузеры радуются. Эти ощущения, когда нежные рецепторы на анусах, смазанных вазилином, раздражаются огромными, 10-сантиметровыми в диаметре страпонами, вызывают оргазмическую радость, с которой они не могут не поделиться с фаплом.
Источник: http://fapl.ru/posts/72819/?c=1#c6962779
пиздц тут гей-конфа)))))
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LIVERPOOL
NO APL
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Manchester gorog pidorasov!!
MU club pidorasov!
CHESEA LONDON PRIDE OF LONDON!!!
Zouma порвать кресты.
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VAR
NO GOAL
новый мемчик
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